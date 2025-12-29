Πόσα πρέπει να πληρώσουμε στην Εφορία μέχρι την Πρωτοχρονιά - Real.gr

Τέλη κυκλοφορίας, τροποποιητικές δηλώσεις για επιδότηση ενοικίου και αναδρομικά εν μέσω δόσεων για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος και ρυθμισμένων οφειλών. Βουνό οι υποχρεώσεις.

«Πονοκέφαλο» προκαλούν σε εκατομμύρια φορολογούμενους οι πολυάριθμες φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιήσουν μέσα σε ένα τριήμερο.

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025, είναι ελάχιστοι εκείνοι που δεν έχουν αφήσει έστω και μια εκκρεμότητα για την τελευταία στιγμή, είτε πρόκειται για τα τέλη κυκλοφορίας, τις τροποποιητικές δηλώσεις για αδήλωτα εισοδήματα προηγούμενων ετών, τροποποιητικές για την ενίσχυση του ενός ενοικίου, αλλά και άλλες ρυθμίσεις μικρότερης εμβέλειας όπως είναι η κάλυψη τεκμηρίων, ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων κ.αλ.

Το πιο μεγάλο φορτίο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 από τα οποία το Δημόσιο περιμένει να εισπράξει περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η εμπρόθεσμη καταβολή είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η του νέου έτους αρχίζουν να μετράνε τα πρόστιμα, καθώς το νέο σύστημα δεν προβλέπει παρατάσεις όπως… παραδοσιακά συνέβαινε.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας προβλέπονται πρόστιμα που κλιμακώνονται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.

Περισσότερα στο Εuro2day.gr