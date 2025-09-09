Πόση αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι τη νέα χρονιά - Real.gr

Τι προβλέπει το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ποιοι θα λάβουν το 50% της αύξησης και ποιοι έως το 100%. Αναλυτικά παραδείγματα.

Aυξήσεις στις συντάξεις τους, μεταξύ 1,1% – 2,5%, θα λάβουν για το 2026 όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι προσωπική διαφορά. Από τον Ιανουάριο του 2027, έτος πλήρους κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν οριζόντια αύξηση, με βάση το που θα κινηθούν ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ του 2026.

Αναλυτικά, όπως τελικά διευκρινίστηκε χθες (8/9), ενίσχυση εισοδήματος θα έχουν από 1η Ιανουαρίου 2026 όλοι οι συνταξιούχοι, όχι μόνο λόγω της μείωσης φορολογίας, αλλά και λόγω αύξησης της σύνταξης, τουλάχιστον κατά το ήμισυ του ποσοστού που θα «κλειδώσει» στο τέλος του έτους (καθορίζεται από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του δείκτη τιμών καταναλωτή, διά δύο).

Αν δηλαδή, η αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις, κλειδώσει κοντά στο 2,35%, όπως θεωρεί πολύ πιθανό, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στις αρχές του 2026 δεν θα υπάρξει κανένας συνταξιούχος που να μην λάβει αύξηση, τουλάχιστον της τάξης του 1,18%. Οι αυξήσεις θα κλιμακώνονται, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς και θα φθάνουν στο 100%, εάν η προσωπική διαφορά είναι μηδενική.

