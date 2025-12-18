Quantcast
Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι - Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ - Real.gr
real player

Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι – Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

13:37, 18/12/2025
Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι – Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

Από 111,97 έως 160,03 ευρώ, θα κοστίσει το εφετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΣΕΕ, πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 15-17 Δεκεμβρίου 2025, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και διαμέσου τηλεφωνικής συνέντευξης για τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάση ένα είδος κρέατος ενώ στα είδη ζαχαροπλαστικής εκτιμήθηκε βάσει των τυποποιημένων ή των μη τυποποιημένων γλυκισμάτων και ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Mετά την εορταστική περίοδο το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Ο πίνακας των στοιχείων της ΕΣΕΕ

giortino trapezi

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ

Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ

13:57 18/12
Φίλης στον realfm 97,8: Δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική

Φίλης στον realfm 97,8: Δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική

13:52 18/12
Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: Εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας

Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: Εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας

13:45 18/12
Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι - Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι - Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

13:37 18/12
Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εριστικός και αλαζόνας ο Στ. Παπασταύρου, προκαλεί τον αγροτικό κόσμο

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εριστικός και αλαζόνας ο Στ. Παπασταύρου, προκαλεί τον αγροτικό κόσμο

13:31 18/12
Μαρία Κορινθίου: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον σύντροφό της – Η απάντηση στις φήμες γάμου

Μαρία Κορινθίου: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον σύντροφό της – Η απάντηση στις φήμες γάμου

13:30 18/12
Αγία Παρασκευή: Θύμα bullying σε Γυμνάσιο από δύο ανήλικες έπεσε 13χρονη – Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγήτρια

Αγία Παρασκευή: Θύμα bullying σε Γυμνάσιο από δύο ανήλικες έπεσε 13χρονη – Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγήτρια

13:20 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved