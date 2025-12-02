Πότε ισχύει στο Δημόσιο η συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση - Real.gr

Διευκρινίσεις από τον Φορέα για το πότε μπορεί το Δημόσιο να εκδώσει συνταξιοδοτική απόφαση για ασφαλισμένο με διαδοχική ασφάλιση. Η πορεία της αίτησης, μέχρι ο ασφαλισμένος να πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Το 52ο έτος της ηλικίας τους, εάν πρόκειται για παλαιούς -έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992- και το 62ο εφόσον έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ενδιαφερόμενου που έχει υπάρξει ασφαλισμένος στο Δημόσιο και σε άλλο ταμείο του ιδιωτικού τομέα, θα εξετάζεται ή θα διαβιβάζεται στο αμέσως προηγούμενο ταμείο, εφόσον πληρούνται τα ηλικιακά αυτά όρια.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε διευκρινιστικά, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, όπως βέβαια τροποποιήθηκε το 2020 (Νόμος 4670), με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης για αιτήματα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Περισσότερα στο Euro2day.gr