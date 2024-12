Πράσινη και μπλε οικονομία - Δείτε live το συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση»

Για τις προσκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει την επόμενη ημέρα και τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μίλησε η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, κατά την εισήγησή της στο 6ο συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next Is Now και η Dome Consulting .