«Πράσινο φως» από ESM και EFSF για την πρόωρη εξόφληση δανείων της Ελλάδας - Real.gr

Ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Όπως προβλέπεται, για να μπορεί η Ελλάδα να κάνει πρόωρες πληρωμές θα πρέπει ο ESM να απεμπολεί το δικαίωμά του για ισόποσες πληρωμές των δικών του δανείων, κάτι που έχει γίνει σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις τόσο με την εξόφληση των ακριβών δανείων του ΔΝΤ όσο και με τις πληρωμές των διμερών δανείων του πρώτου Μνημονίου.

Επιπλέον, ανάβει «πράσινο φως» και για την αξιοποίηση του περιβόητου «μαξιλαριού», το οποίο είχε υπερβεί τα 40 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) συμφώνησαν να άρουν την υποχρεωτική αναλογική υποχρέωση αποπληρωμής των δανείων του ΕΜΣ/ΕΤΧΣ σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ρευστότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες δανεισμού του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής σε ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των μηχανισμών ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.

«Θετικό μήνυμα από την Ελλάδα στις χρηματοπιστωτικές αγορές»

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας.

Ο ΕΜΣ και ο ΕΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους» δήλωσε ο Pierre Gramegna, διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΧΣ.

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν σε απάντηση επίσημης αίτησης της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Το GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν προς το παρόν ανεξόφλητα.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2024.