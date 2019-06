Προειδοποιήσεις από τον ESM για μεταρρυθμίσεις και αφορολόγητο στην Ελλάδα

Αποστολή στο Λουξεμβούργο, Θάνος Αθανασίου

Προειδοποιεί δε ότι "σε περίπτωση που οι δικαστικές αποφάσεις ανατρέπουν βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι επαναλαμβανόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό από μεταρρυθμίσεις εντός του ίδιου τομέα πολιτικής". Επιπλέον τονίζει ότι "απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συμπληρώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας".

Διευκρινίζει δε ότι "μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι μεταρρυθμίσεις για να καταστεί το οικονομικό περιβάλλον περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση νομικών διαφορών, να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, διατηρώντας παράλληλα το σημερινό της μέγεθος και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων".

#ESM Annual Report 2018 is published – read it here: https://t.co/xe6pPhHjPs#ESMAR2018pic.twitter.com/nMQv18Ubwy