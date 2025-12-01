Προσωπικός Αριθμός: Πόσοι πολίτες έχουν πάρει, ποιοι δεν μπορούν ακόμα να εκδώσουν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται πλέον σε όλους τους ενήλικες πολίτες, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Μέχρι στιγμής – όπως ανέφερε – έχουν αποδοθεί περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια αριθμοί, καλύπτοντας περίπου 9,3 εκατομμύρια πολίτες. Η διαδικασία εκτέλεσης ήταν απλή, χωρίς ταλαιπωρία για τους πολίτες, και συνδυάζεται με την επιβεβαίωση στοιχείων για πλήρη και ενιαία εικόνα στα μητρώα Δημοσίου.

Ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, αλλά και στο Wallet όπου κάθε πολίτης μπορεί να δει τον αριθμό του και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Για τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Η χρήση του προσωπικού αριθμού δεν συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ένα μέρος, ούτε επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα συνεχίζουν να φυλάσσονται στα αρμόδια φορολογικά, ασφαλιστικά και υγειονομικά μητρώα, με πλήρη προστασία σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Ποιοι δεν μπορούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό



Ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε πως αν κάποιος δεν έχει ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ δεν μπορεί να εκδώσει προσωπικό αριθμό.

Επίσης υπογράμμισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews. ότι «είναι μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αλλοδαπών και θα γίνει στο μέλλον η διαδικασία αυτή όπου θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών» και επίσης υπήρξαν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ότι αφορά τα στοιχεία τους, τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα, διευκρινίζοντας ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει σωστά αυτή τη διαδικασία και παρακαλούμε να μπουν να κάνουν μια επιβεβαίωση.

Τέλος να σημειωθεί πως πρέπει οι χρήστες των πλατφορμών gov και wallet πρέπει να προχωρήσουν σε μια διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων, προκειμένου όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος «να υπάρχει μια ίδια εικόνα του πολίτη σε όλα τα βασικά μητρώα του Δημοσίου».

Ανασφάλιστα οχήματα

Παράλληλα, η πλατφόρμα καταγράφει και τα ανασφάλιστα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και σταλεί 408.000 ειδοποιητήρια, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στην ασφάλιση οχημάτων, χωρίς η διαδικασία να έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τα στοιχεία τους, να επιβεβαιώνουν τον προσωπικό αριθμό και να ασφαλίζουν τα οχήματά τους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η οδική ασφάλεια