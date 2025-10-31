Πρωτοφανές ρεκόρ για τις κλίνες Airbnb στην Ελλάδα - Τα στοιχεία του ΙΝΣETE - Real.gr

Την οριακή αποκλιμάκωση της προσφοράς καταλυμάτων ανά την Ελλάδα που διατίθενται με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης σηματοδότησε ο Σεπτέμβριος μετά το «ταβάνι» του Αυγούστου.

Μπορεί να μην διαπιστώθηκε καμία ουσιαστική μεταβολή σε μηνιαία βάση, από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο, ωστόσο, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο Οκτωβρίου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INΣΕTE), ο αριθμός των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων μειώθηκε οριακά σε ποσοστό 0,6%, από τα 246.877 στο peak της σεζόν στα 236.877 τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Βέβαια, ο σχετικός αριθμός παραμένει αυξημένος κατά 6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, αντανακλώντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο κλάδος.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που παρατηρήθηκε σε επίπεδο κλινών. Στην αιχμή της σεζόν ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών ξεπέρασε το 1,081 εκατ., με τον Σεπτέμβριο να καταγράφει 1,074 εκατ. κλίνες, παραπέμποντας σε πτώση επίσης 0,6% σε μηνιαία βάση.

