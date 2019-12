Πρώτος σταθμός της πρωτοβουλίας “Future Now” της Grant Thornton, οι σχέσεις Ελλάδας - Κίνας και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Πρώτο σταθμό της νέας πρωτοβουλίας, αποτέλεσε ένα κλειστό γεύμα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, μέσω του οποίου άνοιξε ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών, του πολιτικού και ακαδημαϊκού χώρου και του Rana Mitter, Professor of the History and Politics of Modern China at the Department of Politics and International Relations at Oxford University και Director of the University of Oxford China Centre. Ο καθηγητής Rana Mitter θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της σύγχρονης Κίνας και η διορατικότητά του αποσαφήνισε και έθεσε ξεκάθαρα τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.