Προϋπολογισμός 2026: Πώς μοιράζονται οι πληρωμές φόρων στο 12μηνο - Real.gr

Στα 15,8 δισ. ευρώ ο φόρος των φυσικών προσώπων, στα 8,5 δισ. των νομικών σύμφωνα με το σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι ελαφρύνσεις στους συντελεστές και τα βάρη που πρέπει να... σηκωθούν.

Βαρύς είναι ο λογαριασμός που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρά τις ελαφρύνσεις που περιλαμβάνει. Το 2026 καλούνται να βγάλουν από τις τσέπες τους περίπου 6 δισ. ευρώ το μήνα για την πληρωμή άμεσων και έμμεσων φόρων, προκειμένου να συγκεντρωθούν φορολογικά έσοδα περίπου 73,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 δισ. ευρώ (3,5%) σε σχέση με το τρέχον έτος.

Τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη θα πέσουν στο δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, οπότε και προϋπολογίζονται εισπράξεις 40,668 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο θα έχουν εισπραχθεί- σύμφωνα με τις προβλέψεις- 32,799 δισ. ευρώ.

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους από πλευράς υποχρεώσεων είναι ο Ιούλιος, οπότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην Εφορία το ποσό των 8,564 δισ. ευρώ, καθώς θα «τρέξει» και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ενώ ο ελαφρύτερος μήνας είναι ο Μάρτιος με τις πληρωμές να διαμορφώνονται σε 5,014 δισ. ευρώ.

Περισσότερα στο Euro2day.gr