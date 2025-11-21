Quantcast
Προϋπολογισμός 2026: Πώς μοιράζονται οι πληρωμές φόρων στο 12μηνο - Real.gr
real player

Προϋπολογισμός 2026: Πώς μοιράζονται οι πληρωμές φόρων στο 12μηνο

07:57, 21/11/2025
Προϋπολογισμός 2026: Πώς μοιράζονται οι πληρωμές φόρων στο 12μηνο

Στα 15,8 δισ. ευρώ ο φόρος των φυσικών προσώπων, στα 8,5 δισ. των νομικών σύμφωνα με το σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι ελαφρύνσεις στους συντελεστές και τα βάρη που πρέπει να... σηκωθούν.

Βαρύς είναι ο λογαριασμός που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρά τις ελαφρύνσεις που περιλαμβάνει. Το 2026 καλούνται να βγάλουν από τις τσέπες τους περίπου 6 δισ. ευρώ το μήνα για την πληρωμή άμεσων και έμμεσων φόρων, προκειμένου να συγκεντρωθούν φορολογικά έσοδα περίπου 73,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 δισ. ευρώ (3,5%) σε σχέση με το τρέχον έτος.

Τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη θα πέσουν στο δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, οπότε και προϋπολογίζονται εισπράξεις 40,668 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο θα έχουν εισπραχθεί- σύμφωνα με τις προβλέψεις- 32,799 δισ. ευρώ.

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους από πλευράς υποχρεώσεων είναι ο Ιούλιος, οπότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην Εφορία το ποσό των 8,564 δισ. ευρώ, καθώς θα «τρέξει» και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ενώ ο ελαφρύτερος μήνας είναι ο Μάρτιος με τις πληρωμές να διαμορφώνονται σε 5,014 δισ. ευρώ.

Περισσότερα στο Euro2day.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved