Προϋπολογισμός: Ολο το πακέτο παρεμβάσεων σε φόρους-εισόδημα - Real.gr

Στο 2,4% ο πήχης για την ανάπτυξη την επόμενη χρονιά. Ποιες είναι οι αλλαγές σε φόρους, εισφορές, εισόδημα συνταξιούχων συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Ολη η εισηγητική έκθεση.

Οι ανθεκτικοί ρυθμοί μεγέθυνσης των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενισχυμένη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, αναμένεται να μεταφέρουν τη θετική επίδρασή τους στο έτος 2026, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνεται στην Εισηγητική Εκθεση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2026 προβλέπεται σε 2,4% σε ετήσια βάση, εμφανίζοντας επιτάχυνση έναντι των τριών προηγούμενων ετών (2,1% το 2023 και το 2024 και 2,2% το 2025). Η εν λόγω αύξηση καθιστά το 2026 το έκτο διαδοχικό έτος με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2%.

