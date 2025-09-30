«Ψαλιδισμένοι» οι αριθμοί των δικαιούχων επιδόματος παιδιού - Οι αιτίες - Real.gr

Ποιοι πληρώνονται σήμερα εν αναμονή του ενιαίου μητρώου δικαιούχων. Ανοιξε η πλατφόρμα για το Α21. Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Μειώνονται συστηματικά οι οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, καθώς στη μείωση των γεννήσεων έρχεται να προστεθεί η αύξηση των ονομαστικών μισθών των δικαιούχων γονέων, χωρίς παράλληλη αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων.

Έτσι, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταβληθεί 99,7 εκατ. ευρώ σε 521.724 δικαιούχους, έναν χρόνο αργότερα, σήμερα, καταβάλλονται 87,5 εκατ. ευρώ, σε 498.799 δικαιούχους – γονείς. Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, εάν η σύγκριση γίνει με το 2023, όταν συνολικά, 635.103 οικογένειες είχαν μοιραστεί 123,5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), έχει προγραμματιστεί εκτός από τις πληρωμές όλων των κοινωνικών επιδομάτων και το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή και τροποποιήσεις υφισταμένων.

