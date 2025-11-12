Ψηφιακή επανάσταση στην ΑΑΔΕ - Οι έξυπνοι «βοηθοί» - Real.gr

ChatGPT και chatbot τίθενται στην υπηρεσία των φορολογουμένων. Πώς η ανεξάρτητη Αρχή θα αξιοποιήσει τα σύγχρονα εργαλεία για καλύτερη φορολογική διοίκηση.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

To επόμενο βήμα για μια σύγχρονη, αποδοτική και φιλική προς τον πολίτη ψηφιακή φορολογική διοίκηση κάνει η ΑΑΔΕ με την ενσωμάτωση στη λειτουργία της έξυπνων ψηφιακών βοηθών chatbot και την ενεργοποίηση του ChatGPT για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη φορολογική διοίκηση προσφέρει νέες δυνατότητες και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Ηδη, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για μια σειρά ελέγχων που στοχεύουν στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και υποθέσεων φοροδιαφυγής. Η χρήση του ChatGPT μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης με πολλούς τρόπους, όπως οι αυτόματες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορολογουμένων, η καλύτερη κατηγοριοποίηση των αιτημάτων στη γραμμή υποστήριξης και τα ακόμα καλύτερα προβλεπτικά μοντέλα που εντοπίζουν «ύποπτες» περιπτώσεις φοροδιαφυγής που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, «υπάρχουν εφαρμογές για τη χρήση των Big Data που θα οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, θα δημιουργηθούν chat box, ενώ θα δρομολογηθεί και η μορφή λειτουργίας του ChatGPT προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φορολογουμένων».

Η αξιοποίηση των Big Data

Η αξιοποίηση των Big Data, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγει νέες προοπτικές για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα myDATA, ως βασικό στοιχείο της ψηφιακής μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα, μαζί με τις εφαρμογές τύπου chatbot ή/και λειτουργιών τύπου ChatGPT για ενημέρωση φορολογουμένων, διαμορφώνει ένα νέο τοπίο υπηρεσιών. Η υιοθέτηση των Big Data και ψηφιακών εργαλείων από τη φορολογική διοίκηση μπορεί να αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη στους φορολογουμένους, καθώς οδηγεί σε απλούστευση διαδικασιών και προσυμπλήρωση δηλώσεων. Με την αυτόματη μετάδοση των δεδομένων τιμολογίων και οικονομικών στοιχείων μέσω myDATA, μειώνεται η ανάγκη χειροκίνητης καταχώρησης ή επανάληψης πληροφοριών. Η πλατφόρμα επιτρέπει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να εισάγουν τιμολόγια και λοιπά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, όσο αυξάνονται η διασύνδεση των δεδομένων και η επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων, τόσο περισσότερα στοιχεία μπορούν να προσυμπληρωθούν στις φορολογικές δηλώσεις, μειώνοντας λάθη και πιθανές αντιφάσεις. Παράλληλα, η ανάπτυξη chatbot ή/και εργαλείων τύπου ChatGPT στην πλατφόρμα εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ μπορεί να προσφέρει άμεσες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορολογουμένων, να καθοδηγήσει στη συμπλήρωση εντύπων ή να παράσχει προσωποποιημένες εισηγήσεις (όπως για φορολογική κατηγορία, εκπτώσεις, πιστώσεις). Με αυτόν τον τρόπο η αξιοποίηση των δεδομένων και των αλγορίθμων επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να εντοπίζει πιο έγκαιρα τις αποκλίσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο δίκαιη φορολόγηση, αλλά και να εξασφαλίζει πως η συμμόρφωση επιβραβεύεται. Συνεπώς, η μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει στον πολίτη περισσότερο έλεγχο, καλύτερη ενημέρωση και λιγότερο γραφειοκρατικό βάρος.

Πώς θα λειτουργήσει

H χρήση του ChatGPT από την εφορία ανοίγει τον δρόμο για:

Βελτιωμένη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων: μέσω chatbots που απαντούν σε απλές ερωτήσεις, σε πολλαπλές γλώσσες, με συνεχή εκπαίδευση.

Αποτελεσματικότερη διαχείριση αιτημάτων: η αυτόματη ταξινόμηση εισερχόμενων μηνυμάτων, η παραπομπή τους σε κατάλληλες υπηρεσίες ή η πρόταση λύσης.

Μείωση γραφειοκρατίας: λιγότερο χειρωνακτικό έργο, εξοικονόμηση χρόνου για υπαλλήλους, ώστε να επικεντρωθούν σε πιο πολύπλοκες εργασίες.

Ενίσχυση ελέγχων και συμμόρφωσης: ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) και εφαρμογή αλγορίθμων για τον εντοπισμό ανωμαλιών, όπως ήδη γίνεται.

Καθοδήγηση

Σύντομα η ΑΑΔΕ ετοιμάζει «ψηφιακό βοηθό» (chatbot) που θα απαντά σε φορολογικές απορίες με φυσική γλώσσα και θα καθοδηγεί βήμα-βήμα στις βασικές διαδικασίες (δηλώσεις, τεκμήρια, ρυθμίσεις κ.λπ.). Θα είναι διαθέσιμο μέσα από το myAADE/ειδική εφαρμογή και θα δίνει άμεσες οδηγίες και σχετικά links/ενέργειες. Ο χρήστης θα μπορεί να γράφει ένα ερώτημα, όπως για παράδειγμα «πώς δηλώνω ενοίκια;», και θα λαμβάνει συνοπτική απάντηση με τα απαιτούμενα βήματα, τα σωστά μενού στο myAADE και ενδεχόμενα δικαιολογητικά. Οπου είναι δυνατόν, παρέχονται σύνδεσμοι που ανοίγουν απευθείας την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία, ώστε να συνεχίσει με τους κωδικούς Taxisnet. Αν το θέμα δεν λύνεται, ο βοηθός θα παραπέμπει σε πρόσθετη υποστήριξη, όπως κλήση στο 1521 ή προγραμματισμό ραντεβού με ΔΟΥ μέσω myAADE/my1521.

Οπως υπογραμμίζεται, το chatbot δεν αντικαθιστά έναν λογιστή, ούτε υποβάλλει δηλώσεις «αυτόματα» χωρίς ενέργειες των φορολογουμένων. Σκοπός είναι η έγκαιρη, σαφής ενημέρωση, η μείωση λαθών και ο γρήγορος εντοπισμός της σωστής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η συνομιλία αξιοποιείται για την παροχή καθοδήγησης και όχι για ανεξέλεγκτη επεξεργασία προσωπικών στοιχείων.

Οπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα μπορούν να έχουν στοχευμένες απαντήσεις, ενώ στις περιπτώσεις που χρειάζεται θα υπάρχει καθοδήγηση για συγκριμένο ζήτημα. Το chatbot της ΑΑΔΕ θα προσφέρει απτά φορολογικά οφέλη στους πολίτες βοηθώντας στις έγκαιρες υποβολές και μειώνοντας τα λάθη στα έντυπα (Ε1, Ε2, Ε3, ΦΠΑ, μισθώσεις) με σαφείς οδηγίες, περιορίζοντας διαφορές φόρου. Συγκεκριμένα θα καθοδηγεί στη σωστή αξιοποίηση εκπτώσεων, απαλλαγών και μειώσεων, ενώ θα διευκολύνει την έγκαιρη ένταξη σε ρυθμίσεις για χαμηλότερους τόκους και σταθερές δόσεις. Ταυτόχρονα θα ενισχύει τη συμμόρφωση σε ΦΠΑ και myDATA, αποτρέποντας παραβάσεις, και θα επιταχύνει επιστροφές φόρου μέσω πλήρων δικαιολογητικών.