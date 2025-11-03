Ψηφιακή κάρτα: Ντεμπούτο σήμερα για χιλιάδες επιχειρήσεις, απειλές προστίμων - Real.gr

Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται από σήμερα το μέτρο. Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες. Πότε θα εφαρμοστεί στο σύνολο της οικονομίας. Αναλυτικά τα στοιχεία για τις υπερωρίες το 8μηνο Ιανουάριος – Αύγουστος.

Σε χιλιάδες εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της οικονομίας επεκτείνεται από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (ΨΚΕ), ένα μέτρο που εφαρμόζεται σταδιακά από το 2022.

Πρόκειται για τους κλάδους της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.

Με τη διεύρυνση αυτή, σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι και πάνω από 280.000 επιχειρήσεις θα βρίσκονται υπό το νέο καθεστώς πλήρους καταγραφής ωραρίου. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από τετράμηνη πιλοτική περίοδο, κατά την οποία το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε διαβούλευση με συνδικαλιστικούς και εργοδοτικούς φορείς, προκειμένου να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα. Και πλέον, η μη χρήση της κάρτας θα οδηγεί ακόμη και σε πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που θα διαπιστώνεται ότι δεν έκανε καθόλου χρήση της κάρτας.

Περισσότερα στο Euro2day.gr