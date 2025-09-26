Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Για το 2026 μετατίθεται η καθολική εφαρμογή - Real.gr

Μετ’ εμποδίων προχωράει η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, η οποία ανάγκασε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να μεταθέσει για το 2026 την επέκταση της εφαρμογής στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καθίστατο υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) τον Δεκέμβριο του 2025, προσφέροντας στη Φορολογική Αρχή ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής διευκολύνοντας τους ελέγχους στις εμπορικές συναλλαγές, σε πραγματικό μάλιστα χρόνο.

Το πρώτο βήμα έγινε τον περασμένο Ιούνιο (2 του μηνός) με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας. Πρόκειται για 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

