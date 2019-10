Ρέγκλινγκ: Συνεργαζόμαστε στενά με την ελληνική κυβέρνηση και υπάρχει η ισχυρή δέσμευση να τηρηθεί ο στόχος του 3,5%

"Υπάρχει στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, καλή συνεργασία, θα δούμε πώς είναι ο προϋπολογισμός του 2020, αλλά υπάρχει η ισχυρή δέσμευση να τηρηθεί ο στόχος του 3,5% στο πρωτογενές πλεόνασμα και θεωρώ ότι αυτό θα καταστεί εφικτό", δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο Επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλιγκ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την παρουσίαση της ειδικής έκδοσης του ESM για το ιστορικό της διάσωσης της ευρωζώνης (Εξασφαλίζοντας το Ευρώ σε καιρούς κρίσης - Safeguarding the Euro in times of Crisis). Παρών στην εκδήλωση και ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις.