ResearchGreece: Στα €30,6 η νέα τιμή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Real.gr

Περιθώριο ανόδου άνω του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η καλύτερη επιλογή στον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα αποτελεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με έκθεση της ResearchGreece, η οποία καταγράφει τη διαρκώς εντεινόμενη αναπτυξιακή δυναμική και τη σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του Ομίλου.

Η ανεξάρτητη εταιρεία αναλύσεων ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 30,6 ευρώ από 26,9 ευρώ, αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου άνω του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα. Πρόκειται για την τέταρτη, κατά σειρά, χρηματιστηριακή (Πειραιώς Securities, Mediobanca, Euroxx) που επισημαίνει τη δυναμική πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναβαθμίζοντας την τιμή-στόχο από τα επίπεδα των 25–27 ευρώ σε άνω των 30 ευρώ.

Σύμφωνα με το report, η νέα αποτίμηση ενσωματώνει την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, τη σημαντική πρόοδο των εργασιών στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτη, την εξασφάλιση της παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τη διαρκή πρόοδο εργασιών στο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (IRC) στο Ελληνικό. Η μοναδική μεγάλη εξέλιξη που εκκρεμεί αφορά την έναρξη παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία τοποθετείται κατά το προσεχές διάστημα.

Η ResearchGreece εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) θα διπλασιαστεί έως το 2028, με κύριους μοχλούς τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τους κυκλοφοριακούς όγκους, οι εν λειτουργία παραχωρήσεις, η Εγνατία και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αποτιμώνται συνολικά σε 21 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου στο 90% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου.

Κατά τους αναλυτές, η Αττική Οδός θα εμφανίσει αύξηση της μέσης ετήσιας κυκλοφορίας κατά 3,5% το 2026, με το μέσο EBITDA να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Εγνατία Οδός αναμένεται να αποφέρει μέσο EBITDA 190–475 εκατ. ευρώ μετά την πενταετή περίοδο κατασκευής, με μέσο περιθώριο 75%.

Το αεροδρόμιο Καστελίου εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 15–18 εκατ. επιβάτες ετησίως, με εκτιμώμενο EBITDA 100–160 εκατ. ευρώ.

Η ResearchGreece αποτιμά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 3,17 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει τον ΒΟΑΚ, το IRC του Ελληνικού και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτινων πόρων.