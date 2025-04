Reuters: Πρώτη απάντηση της Ευρώπης στους δασμούς Τραμπ – Tα προϊόντα που βάζει στο στόχαστρο ως αντίμετρα - Real.gr

Η εξέλιξη αυτή θα καταστήσει τα αγαθά ακριβότερα για δισεκατομμύρια καταναλωτές και θα ωθήσει τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο σε ύφεση.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο τις επόμενες ημέρες κατά των δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίνοντας πιθανότατα μια πρώτη σειρά στοχευμένων αντίμετρων σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας έως και 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Reuters.

Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ότι η ΕΕ θα ενωθεί με την Κίνα και τον Καναδά στην επιβολή αντίποινων δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια πρώιμη κλιμάκωση αυτού που ορισμένοι φοβούνται ότι θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να ενεργοποιήσουν από την Τετάρτη ένα νέο πακέτο δασμών 25% στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων, ενώ θα επιβληθούν και «αντίστροφοι» δασμοί 20% σχεδόν στο σύνολο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών εξαγόμενων προϊόντων.

EU seeks unity in first strike back at Trump tariffshttps://t.co/o5uzZtoF5l

— Economic Times (@EconomicTimes) April 6, 2025