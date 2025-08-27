Σαφάρι από την ΑΑΔΕ: Αναδρομικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στις e-πλατφόρμες - Real.gr

Στο στόχαστρο οι αγοραπωλησίες, η διανομή φαγητού και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για τον εντοπισμό κρυμμένων τζίρων και εισοδημάτων.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις σε πλατφόρμες αγοραπωλησιών, διανομής φαγητού και βραχυχρόνιων μισθώσεων ξεκινούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό κρυμμένων τζίρων και εισοδημάτων, που ξεφεύγουν από τα ραντάρ του myDATA και τη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η ειδική ομάδα ελέγχου και διασταυρώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα σαρώσει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει με στοιχεία των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών-αγορών που αφορούσαν πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών τα οποία στη συνέχεια θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στο myDATA και στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι σήμερα η ΑΑΔΕ λαμβάνει από τις εταιρείες delivery (e-food, Wolt και ΒΟΧ) ανά τρίμηνο τα στοιχεία των συναλλαγών που έχουν με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, Αirbnb, Booking.com και VBRO, στέλνουν τα στοιχεία για όσους εκμισθώνουν ακίνητα κάθε χρόνο.

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα έχει στη διάθεσή του ένα τεράστιο αρχείο με πληροφορίες και θα προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ προβλέπονται κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με τις φορολογικές Αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Οι έλεγχοι εκτός των άλλων σχετίζονται με αξιοποίηση νέων πληροφοριών, με ειδικές έρευνες στους τομείς ηλεκτρονικού εμπορίου, με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας και διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής, καθώς και με έρευνες που σχετίζονται με ενδοκοινοτικές απάτες ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν θεσπιστεί μεγάλα πρόστιμα για όσους δεν συνεργάζονται με την ελληνική φορολογική διοίκηση. Οι πλατφόρμες που δεν θα δίνουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ θα βρίσκονται αντιμέτωπες με βαριές καμπάνες έως 500.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας, ενώ οι χρήστες που αρνούνται να δηλώσουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες θα βλέπουν τον λογαριασμό τους να κλείνει και τις πληρωμές που έχουν γίνει να παρακρατούνται από τις φορολογικές Αρχές.

Μarketplaces

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται οι πλατφόρμες διενέργειας διαδικτυακών συναλλαγών-αγορών, τα λεγόμενα marketplaces, που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Θα ελεγχθούν τα στοιχεία των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσα από τις ψηφιακές συναλλαγές που αφορούσαν πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών τα οποία θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που συμπεριέλαβαν στην πλατφόρμα myDATA και στις φορολογικές τους δηλώσεις οι εν λόγω επιχειρήσεις.

Οπως εκτιμάται από τη φορολογική διοίκηση, παρά τους ελέγχους και την καταγραφή των διαδικτυακών πωλήσεων σε πολλές εφαρμογές (τράπεζες, εταιρείες courier), εντούτοις είναι δεκάδες οι επιχειρήσεις που βρίσκουν παράθυρα φοροδιαφυγής εξακολουθώντας να αποκρύπτουν συναλλαγές. Παράλληλα, οι πωλήσεις έτοιμων φαγητών μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ, καθώς οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εστιάζουν στις επιχειρήσεις εστίασης, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο και λογισμικό.

Αποστολή στοιχείων

Οι πλατφόρμες αποστέλλουν υποχρεωτικά στην ΑΑΔΕ στοιχεία για τις παραγγελίες φαγητού που διεκπεραιώνουν, τα οποία οι φοροελεγκτές τα συγκρίνουν με εκείνα που έχουν αναρτήσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις στο myDATA. Η ΑΑΔΕ τσεκάρει τις παραγγελίες των καταστημάτων και τις αποδείξεις από τις πλατφόρμες delivery που κάνουν τη διανομή των προϊόντων ώστε να μπορεί να βρίσκει και με αυτόν τον τρόπο όσες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν.

Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις στις οποίες επιχειρήσεις εισπράττουν και ενθυλακώνουν τον ΦΠΑ προϊόντων που πωλούν μέσω των ιστοσελίδων, αλλά δεν εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά, δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών πωλήσεων ή τα τιμολόγια. Εφόσον προκύπτουν διαφορές καλούνται για εξηγήσεις ή για έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, έχουν ήδη επιβληθεί και πρόστιμα σε καταστήματα που δεν εξέδιδαν αποδείξεις, όπως προέκυψε μετά τη διασταύρωση των στοιχείων με το myData.

Από «κόσκινο»

Φορολογικούς ελέγχους σε ξενοδοχεία, καθώς και σε ακίνητα που ενοικιάζονται μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αναδρομικά από το 2023, σχεδιάζει η εφορία. Οι ελεγκτές θα αντιπαραβάλουν τα στοιχεία των εσόδων που ανέγραψαν στα βιβλία τους και διαβίβασαν στο myDATA, για το έτος 2023, με εκείνα που προκύπτουν από τις πλατφόρμες Booking.com, Airbnb και VRBO. Οι ελεγκτές, έχοντας πλήρη εικόνα για τους τύπους των ακινήτων που εκμισθώνονται και τα δηλωθέντα έσοδα, θα προβούν σε διασταυρώσεις για να αποκαλύψουν περιπτώσεις όπου τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί με ψευδή στοιχεία. Στόχος είναι ο εντοπισμός διαφορών και η απόκρυψη τζίρου που προκύπτει από τις πλατφόρμες αλλά δεν έχει δηλωθεί. Μέσω αλγορίθμων και εφαρμογών, θα συνδυάζονται και θα διασταυρώνονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από φορολογικές και άλλες πηγές.

Οι διασταυρώσεις στέλνουν και το μήνυμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τυχόν έχουν αποκρύψει εισπράξεις, να σπεύσουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, να «ομολογήσουν» τις παραβάσεις και να πληρώσουν μειωμένο πρόστιμο κατά 50%. Συγχρόνως, στο στόχαστρο των διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ τίθενται και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους με το σύστημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Για τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που θα αφορούν τα έτη 2020 και 2021, χωρίς να αποκλείεται (αναλόγως των ευρημάτων) η επέκτασή τους και σε επόμενες χρονιές, η ΑΑΔΕ έχει ετοιμάσει σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ένα πολύπλευρο πλαίσιο διασταυρώσεων.

1