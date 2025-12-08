Σαφάρι ελέγχων από την Εφορία για τα πλασματικά ενοίκια - «Φρένο» με την ηλεκτρονική πληρωμή - Real.gr

Στο «στόχαστρο» θα βρεθούν οι συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών που οδηγούν σε εξωπραγματικά χαμηλές δηλώσεις ενοικίου. Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές από το 2026.

Τα παράδοξα των μισθωτηρίων συμβολαίων, με τις πλασματικές τιμές που δηλώνονται στην Εφορία, θα ερευνήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της επιστροφής ενός ενοικίου που έγινε προ ημερών.

Με την ολοκλήρωση στο τέλος Δεκεμβρίου της διαδικασίας υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων από φορολογούμενους που είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου, θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι σε μισθωτήρια συμβόλαια με εξωπραγματικά χαμηλά ενοίκια.

Πρόκειται για στοχευμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων ενοικίων με τις αγοραίες τιμές, και συγκεκριμένα των μισθωτηρίων που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων.

Στο «στόχαστρο» θα βρεθούν οι συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών που έγιναν αποκλειστικά για τυπικούς λόγους, ώστε το πραγματικό μίσθωμα να μην δηλώνεται και να εμφανίζεται τεχνητά χαμηλότερο ενοίκιο.

