Σασόλι: Είχαμε δίκιο να εμπιστευόμαστε την Ευρώπη - Οι προτάσεις του Eurogroup πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

"Χαιρετίζουμε τη συμφωνία της Ευρωομάδας για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας (SURE) και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Είναι επίσης ευπρόσδεκτη η υπόδειξη της Ευρωομάδας προς το Συμβούλιο της ΕΕ για τη δημιουργία ενός ταμείου για την ανασυγκρότηση που θα χρηματοδοτείται από καινοτόμα εργαλεία. Στη μάχη για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει πάντα τον ρόλο του στην υπεράσπιση των Ευρωπαίων πολιτών", σημειώνει.

"Απόψε οι χώρες της ΕΕ αγκάλιασαν και πάλι την τέχνη του συμβιβασμού. Η Ευρώπη έχει δείξει αλληλεγγύη - αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις μας, ώστε να μπορέσουν να περάσουν από την κρίση του Covid19. Συμφωνήσαμε με σημαντικά μέτρα αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα να ακολουθoύν για τη φάση ανάκαμψης", σχολίασε ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

The #Eurogroup's proposal transforms the ESM into a 'save Europe' from #COVID19 mechanism. Available to use immediately to increase the capacity of our healthcare facilities, hospitals and research centers. To save the lives of Europeans.

