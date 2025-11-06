Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο - Real.gr

Στο «ραντάρ» της εφορίας όλες οι συναλλαγές σε ύποπτους τομείς για υψηλή φοροδιαφυγή. Ποια είναι τα πρόστιμα για τις παραβάσεις. Παρελθόν τα συμφωνητικά με τους πελάτες για τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Ένα ακόμα βήμα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε διάφορους κλάδους επαγγελματιών, κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και events, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, αλλά και οι εταιρείες catering.

Η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο από τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων).

Στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου, οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Η ίδια λογική θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

