Σε εξέλιξη το Εurogroup - Tι δήλωσε ο Σεντένο

Aποστολή στο Ελσίνκι, Θάνος Αθανασίου

O ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο δήλωσε προσερχόμενος στη συνεδρίαση ότι "αναμένουμε να ακούσουμε τις προτεραιότητες των δύο κυβερνήσεων και ειδικά το πως θα μεταφράσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μεταξύ μας, στο όνομα της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας".

Statement on #Greece, #Italy and the #economic situation by @mariofcenteno, President of the #Eurogroup, at the Eurogroup meeting, taking place on 13 September 2019, in #Helsinki.

Watch the video here: https://t.co/BTUPnODEkMpic.twitter.com/J6azZmoNWo