Σφραγίδα ΕΒΕΑ στην επανίδρυση της Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων

Πρωτοβουλία για την επανίδρυση της «Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών ΕΒΕ – Club of Main European Metropolitan CCIs/Club of MEMCCIs» ανέλαβε η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δικτύωση των κορυφαίων εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων στην Ευρώπη, προς όφελος των επιχειρήσεων-μελών τους.

Στις 10 και 11 Ιουνίου, οι εκπρόσωποι 12 Επιμελητηρίων (Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές και επιτελικά στελέχη) συναντήθηκαν στην Αθήνα για την εναρκτήρια συνεδρίαση της «Λέσχης των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών ΕΒΕ – Club of Main European Metropolitan CCIs/Club of MEMCCIs». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν οι βάσεις μιας νέας δυναμικής επανεκκίνησης με επίκεντρο τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για το ΕΒΕΑ να πρωτοστατεί στην ιστορική επανίδρυση της Λέσχης των Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια γόνιμη επανεκκίνηση με συμβολική, αλλά και ουσιαστική σημασία. Όπως είπε, «η διεξαγωγή των κρίσιμων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφερε στο προσκήνιο τα μεγάλα ζητήματα, που καλούμαστε να διαχειριστούμε στα επόμενα χρόνια. Ζητήματα, όπως η αναιμική ανάπτυξη και η αδύναμη παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η τεχνολογική υστέρηση της Ευρώπης, παράλληλα με το πρόβλημα του δημογραφικού, την κλιματική κρίση, την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την ενδεχόμενη απειλή νέων ανισοτήτων από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο μια Ευρώπη που συνεργάζεται, μπορεί να δώσει βιώσιμες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Μόνο με μια ισχυρή, πραγματικά Ενιαία Αγορά μπορούμε να διασφαλίσουμε οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε στην ανάγκη να ενεργοποιηθεί εκ νέου η Λέσχη των Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων και αναλάβαμε να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας».

Αναφερόμενη στον ρόλο του ΕΒΕΑ, η κα Εφραίμογλου τόνισε ότι, το Επιμελητήριο συμπληρώνει στα 105 χρόνια λειτουργίας του, επιδιώκει διαχρονικά να συμπορεύεται με το πνεύμα και τις ανάγκες κάθε εποχής. «Σήμερα, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δράσεων, που απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις, τόσο στο πεδίο της επιχειρηματικότητας όσο και σε αυτό της κοινωνίας. Πρωτοπορούμε στην υποστήριξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Είμαστε το πρώτο Επιμελητήριο στην Ευρώπη, που δημιούργησε Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων – πριν από ακριβώς 10 χρόνια – και μέχρι σήμερα έχουμε φιλοξενήσει και υποστηρίξει ουσιαστικά πάνω από 500 επιχειρηματικά σχήματα.

Η εξωστρέφεια και το πνεύμα συνεργασίας είναι μέρος του DNA του Επιμελητηρίου μας. Είναι το όχημα για να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τα μέλη μας, για τις πόλεις μας, για την τοπική και την εθνική οικονομία. Η δύναμη της Ευρώπης, η δύναμη των επιχειρήσεων και των κοινωνιών της βρίσκεται στη συνεργασία. Σε αυτή την κατεύθυνση, σας καλώ να δείξουμε το δρόμο – κάνοντας με αυτή τη συνάντηση μια νέα, δυναμική αρχή», είπε κλείνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως ομιλητές ο κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας και Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και η κα Βασιλική Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης ως εκπρόσωπος των Ουκρανικών Επιμελητηρίων.

Από πλευράς του ΕΒΕΑ, συμμετείχαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Δημητρίου, ο Β΄ Αντιπρόεδρος, κ. Σταύρος Καφούνης, το Μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κα Μαρία Αρβανιτοπούλου, το Μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων κ. Νίκος Βασιλείου, το Μέλος Δ.Σ. κ. Φάνης Ματσόπουλος, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση, και η κα Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΑ και οι εκπρόσωποι των μητροπολιτικών επιμελητηρίων συναντήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας με τον Διοικητή της ΤτΕ, κ. Γιάννη Στουρνάρα, και την Υποδιοικήτρια, κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα μακροοικονομικά στοιχεία που αφορούν τις μητροπολιτικές περιοχές και τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αυτές.

Την Τρίτη, 11 Ιουνίου, τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά ζητήματα στις μητροπολιτικές περιοχές, τις μεταβλητές και τις τάσεις που καταγράφονται, τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την αστική βιωσιμότητα και την ενίσχυση της καινοτομίας, αλλά και την οργανωτική δομή της Λέσχης, τους στόχους και πιθανές πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση, εκτός του ΕΒΕΑ, συμμετείχαν τα εξής Επιμελητήρια: Chambre de Commerce et d' Industrie de région Paris Ile-de-France/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού Ile-de-France, Chambre de Commerce et d' Industrie Métropolitaine Aix-Marseille-Provence/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της μητροπολιτικής περιοχής Aix-Marseille-Provence, Cambra de Comerç de Barcelona/ Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης, Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI)/ Επιχειρήσεις Βρυξελλών Εμπορίου και Βιομηχανίας, Industrie-und Handelskammer Frankfurt am Main/Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Φρανκφούρτης, Camera di Commercio di Torino/ Εμπορικό Επιμελητήριο Τορίνο, Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne/, Chambre de Commerce Luxembourg/ Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουδαπέστης, Istanbul Ticaret Odas? (ITO)/ Εμπορικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης.