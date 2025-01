Σημαντικές διακρίσεις για τον Όμιλο Quest και τις θυγατρικές εταιρείες του

Τα Βραβεία “Diamonds of the Greek Economy” που διοργανώθηκαν για ακόμη μία χρονιά από τη Ναυτεμπορική τίμησαν 84 εταιρείες που ξεχώρισαν για την αναπτυξιακή τους πορεία. Η Quest Holdings και η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες βραβεύτηκαν στην κατηγορία Diamonds Classic για τις οικονομικές τους επιδόσεις, με βάση τον κύκλο εργασιών τους. Ο ίδιος θεσμός επιβράβευσε εταιρείες για τις στρατηγικές τους κοινωνικής υπευθυνότητας, απονέμοντας τα νέα βραβεία “Diamonds of the Greek Economy – ESG Awards”. Η Quest Holdings βραβεύτηκε στην κατηγορία “Social Impact” για τη συνεισφορά της στην κοινωνία, και συγκεκριμένα για τη στρατηγική της και τις δράσεις της σε θέματα Diversity, Equity & Inclusion.