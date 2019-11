Σημαντική βράβευση για τις καινοτόμες σειρές λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light tea

Η Λουξ απέσπασε μια ακόμα σημαντική διάκριση για τις καινοτόμες σειρές λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light tea , καθώς η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών βραβεύτηκε στα Healthy Diet Awards , τα οποία διεξήχθησαν στις 30 Οκτωβρίου 2019, στο Athenaeum InterContinental.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή, κατέκτησε το Silver βραβείο στην ενότητα “LightProductoftheYear” και συγκεκριμένα στην κατηγορία “LightBeverageProducts” για την καινοτόμα σειρά λουξ plus ‘nlight με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες καθώς και για τη σειρά λουξ plus ‘n light tea, που ακολουθεί επίσης τη φιλοσοφία, όσον αφορά στη συνταγολογία των plus 'n light.