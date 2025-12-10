Σπανάκης: Αναβάθμιση ειδικού ληξιαρχείου - Νέα ψηφιακή πλατφόρμα από 1η Ιανουαρίου 2026 - Real.gr

Για τη λειτουργία μίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα για την προέγκριση ληξιαρχικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, υπέγραψε κοινή απόφαση ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ο ίδιος σημείωσε πως η συγκεκριμένη πλατφόρμα που δρομολογείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα «ικανοποιεί ένα μακροχρόνιο αίτημα πολιτών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, για ταχεία και ασφαλή καταχώριση των ληξιαρχικών τους γεγονότων».

Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα εξυπηρετεί πολίτες και δικηγόρους, καθώς θα επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και την ενημέρωση για την πορεία κάθε αιτήματος, σε πραγματικό χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό και με τη διαδικασία που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση, αναμένεται δραστική μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών κατά την εξέταση των αιτημάτων τους, δεδομένου ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Ειδικού Ληξιαρχείου να εξετάζουν άμεσα την πληρότητα των δικαιολογητικών και, μετά τη θετική προέγκριση, οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται μόνο για την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι: «Η θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας προέγκρισης αιτημάτων στο Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, ικανοποιεί ένα μακροχρόνιο αίτημα πολιτών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, για ταχεία και ασφαλή καταχώριση των ληξιαρχικών τους γεγονότων. Για άλλη μια φορά, η σύγχρονη τεχνολογία γίνεται βασικό εργαλείο της Κυβέρνησής μας για την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με το νέο έτος, το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσεται σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο την εξάλειψη των δυσλειτουργιών του παρελθόντος και την παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες απανταχού».