Στα 3,2 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες τον Δεκέμβριο - Αποκλιμάκωση κατά 561 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα - Real.gr

Σημαντική υποχώρηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε στο "κλείσιμο" του 2025, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αυξητικών τάσεων.

Τον Δεκέμβριο οι οφειλές φορέων του δημοσίου σε καθυστέρηση υποχώρησαν σε 3,221 δισ. ευρώ, από 3,782 δισ. τον Νοέμβριο. Παρέμειναν όμως σε πολύ υψηλά επίπεδα συνολικά, σημειώνοντας αύξηση κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον μήνα Δεκέμβριο το συνολικό ύψος των οφειλών (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρου) μειώθηκε κατά 561 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης όμως οφείλεται σε συμψηφισμούς (clawback και rebate) προς προμηθευτές υπηρεσιών Υγείας. Συγκεκριμένα, η αποκλιμάκωση των οφειλών μέσα σε έναν μήνα αναλύεται ως εξής ανά κατηγορία και τομέα:

– Νοσοκομεία: στο τέλος Δεκεμβρίου παρέμεναν οι βασικοί οφειλέτες του δημοσίου τομέα με ληξιπρόθεσμα χρέη 1,397 δισ. ευρώ. Ωστόσο κατέγραψαν μηνιαία μείωση 286 εκατ. ευρώ χάρη στην επιτάχυνση των συμψηφισμών (clawback και rebate).

– Τοπική Αυτοδιοίκηση: Δήμοι και Περιφέρειες πέτυχαν το χαμηλότερο επίπεδο οφειλών της χρονιάς, στα 180 εκατ. ευρώ, μειώνοντας τα χρέη τους κατά 44 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

– Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων παρουσίασαν οριακή άνοδο στα 587 εκατ. ευρώ, με τον ΕΟΠΥΥ να διατηρεί εκκρεμότητες ύψους 231 εκατ. ευρώ.

– Εκκρεμείς επιστροφές Φόρων: τον Δεκέμβριο η ΑΑΔΕ περιόρισε τις εκκρεμότητες στα 722 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 336 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι για 176 εκατ. ευρώ η πληρωμή δεν καθίσταται εφικτή, εξαιτίας ελλείψεων στοιχείων και δικαιολογητικών από πλευράς των φορολογουμένων που δικαιούνται τις επιστροφές.

Παρέμβαση με Ειδική Επιτροπή

Το ζήτημα της καθυστέρησης πληρωμών από το Δημόσιο απασχολεί έντονα την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό στοχεύει σε περαιτέρω εξορθολογισμό, μέσω Ειδικής Επιτροπής την οποία έχει συστήσει για να διερευνά κατά προτεραιότητα τις αιτίες των καθυστερήσεων, θέτοντας υπό παρακολούθηση φορείς οι οποίοι δεν προχωρούν σε πληρωμές, αν και διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστώσεις.