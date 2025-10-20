Στα 778 δισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν - Real.gr

Πόσοι και ποιοι φορολογούμενοι θα δουν μικρότερο εκκαθαριστικό για την επόμενη χρονιά. Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9. Οι νέες εξαιρέσεις και η ασφάλιση κατοικίας.

Λιγότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν την επόμενη χρονιά περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) αλλά και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Οι ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, αλλάζουν το «χάρτη» του φόρου, με το συνολικό λογαριασμό να περιορίζεται κατά 75 εκατ. ευρώ το 2026 και με αντίστοιχο ποσό το 2027.

Στον αντίποδα, αυξημένος θα είναι ο νέος λογαριασμός του φόρου ακινήτων για όσους απέκτησαν ή θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα.

Περισσότερα στο Euro2day.gr