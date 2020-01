Στα 3,2 δισ. οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ, με αύξηση 2,4% - Στα 119,4 εκατ. στην Ελλάδα με μείωση -3,0%

Το 2019, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναμένεται να ξεπεράσει τις 3,2 διανυκτερεύσεις, αυξημένος κατά 2,4% σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

H Εurostat σημειώνει ότι από το 2009, σημειώθηκε σταθερή αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ, κυρίως λόγω της αύξησης των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους της κάθε χώρας. Το 2019, η Ισπανία (με 469 εκατομμύρια νύχτες, + 0,5% σε σύγκριση με το 2018) διατήρησε το προβάδισμα, έναντι της Γαλλίας (με 446 εκατ. + 0,8%), της Γερμανίας (436 εκατ. +4,0% ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (375 εκατ. + 5,7%).

Ειδικότερα, στην Κύπρο 18,0 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα, από τις οποίες 16,9 εκατομμύρια από μη κατοίκους (94%), αύξηση 4,7% σε σύγκριση με το 2018. Στην Ελλάδα έγιναν 119,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, 99,6 εκατομμύρια από αυτές από μη κατοίκους (83%) με -3,0% μείωση σε σύγκριση με το 2018.

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα το 2019 αυξήθηκε σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Σλοβακία (+ 12,6%) και τη Λιθουανία (+ 10,0%), ακολουθούμενες από τις Κάτω Χώρες (+ 6,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 5,7%) και τη Ρουμανία (+ 5,6%).

Αντίθετα, οι μοναδικές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (-3,0%) και στη Μάλτα (-2,7%).

Στην ΕΕ, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα από κατοίκους αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό (+ 2,4%) μεταξύ 2018 και 2019 με τους μη κατοίκους (+ 2,4%).

Σχεδόν κάθε κράτος μέλος της ΕΕ σημείωσε αύξηση των διανυκτερεύσεων που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Σλοβακία (+ 15,1%), στην Κύπρο (+ 13,0%), στην Κροατία (+ 10,0% ) και τη Μάλτα (+ 9,2%).

Ομοίως, ο αριθμός των τουριστικών διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους αυξήθηκε στην πλειοψηφία των Κρατών Μελών της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (+ 19,2%), στις Κάτω Χώρες (+ 10,6%), στη Λιθουανία (+ 10,0%) και τη Σλοβακία (+ 8,4%).

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα μεγαλύτερα μερίδια των διανυκτερεύσεων των κατοίκων καταγράφηκαν στη Ρουμανία (83% των συνολικών διανυκτερεύσεων), τη Γερμανία και την Πολωνία (από 80%) καθώς και τη Σουηδία (75%).

Αντίθετα, τα μεγαλύτερα μερίδια των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους καταγράφηκαν στη Μάλτα (95% των συνολικών διανυκτερεύσεων), την Κύπρο (94%), την Κροατία (92%) και το Λουξεμβούργο (88%).