Σταϊκούρας: Η οικονομία πάει καλύτερα απ’ ότι περιμέναμε, έχουμε δυνατότητες - Δείτε LIVE το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

450 νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του 2025, δήλωσε στο συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα» ο υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας. Σημείωσε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024.

Στις θετικές προοπτικές αλλά και τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που παρατηρούνται στον κατασκευαστικό τομέα αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στην συνέντευξη που παραχώρησε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας, το υπουργείο έχει μία “καλή και γόνιμη συνεργασία με τον κατασκευαστικό κλάδο” τονίζοντας την δρομολόγηση και την υλοποίηση σημαντικών έργων όπως την παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία, την παράδοση του Ε65 μέχρι την Καλαμπάκα στις 24 Απριλίου, την παράδοση του Μετρό Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2024. Παράλληλα υπογράμμισε την εξέλιξη των έργων στο δρόμο Πάτρα-Πύργος που όπως ανέφερε θα έχει ολοκληρωθεί το 50% μέχρι το καλοκαίρι και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, την πρόοδο στην κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης που έχει προχωρήσει πάνω από 30%, αλλά και τις σημαντικές εξελίξεις στην κατασκευή του ΒΟΑΚ.

“Έχουμε πετύχει μία σημαντική αύξηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σημαντική ενίσχυση ώστε να εκτελεστούν τα έργα τα οποία ήδη κατασκευάζουμε. Ταμείο ανάκαμψης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύουν σημαντικά” σημείωσε ο υπουργός.

Ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε και στα πολύ σημαντικά ζητήματα συντήρησης των υποδομών των σιδηροδρόμων. “Τα ζητήματα συντήρησης των υποδομών είναι κρίσιμο σημείο που σαν χώρα δεν τα έχουμε συζητήσει αρκετά. Όσο ενισχύουμε την τεχνολογία τόσο πιο πολύ ενισχύουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων” επεσήμανε σημειώνοντας πως “Εκτιμούμε μέχρι τις αρχές καλοκαιριού θα έχουμε προχωρήσει σημαντικά στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει στην περιοχή και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, το κόστος εκτιμάται στα 450 εκατομμύρια ευρώ”

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, τονίζοντας πως τα 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα είναι στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από το τέλος του Απριλίου. Παράλληλα ανέφερε ότι έχουν υπογραφεί δύο συμβάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου με 300 επιπλέον λεωφορεία 12 και 18 μέτρων τεχνολογίας φυσικού αερίου. Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας σχολίασε και τις κινήσεις που πραγματοποιεί το υπουργείο στα τέσσερα προγράμματα ηλεκτροκίνησης : Κινούμαι Ηλεκτρικά, Πράσινα Ταξί, Φορτίζω Παντού και E-Αστυπάλαια.

“Η οικονομία πάει καλύτερα απ’ ότι περιμέναμε. έχουμε δυνατότητες. Ωστόσο, υπάρχουν απεριόριστες ανάγκες με περιορισμένους πόρους” κατέληξε.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η τροχιά σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας να μετεξελιχθεί σε βιώσιμη και διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία ανέφερε ο εκδότης – διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

“Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Άφησε πίσω της την δεκαετή κρίση και τα μνημόνια, επέδειξε ανθεκτικότητα στη διάρκεια της πανδημίας και-μολονότι βρέθηκε εν μέσω αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων και εξωγενών προκλήσεων-ανέκαμψε δυναμικά και έχει πλέον εισέλθει σε τροχιά σταθερής και ισχυρής ανάπτυξης. Αυτό άλλωστε δείχνουν οι δείκτες, αυτό πιστοποιούν οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι και οργανισμοί” επεσήμανε, προσθέτοντας πως “Όπως επισημαίνουν αναλυτές και οικονομολόγοι, η αειφόρος ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο για την χώρα μας, βασίζεται στο τρίπτυχο «Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον». Και οι υποδομές-τόσο οι «παραδοσιακές», τα κτίρια, τα οδικά δίκτυα, οι μεταφορές, οι εμπορευματικοί σταθμοί και τα ενεργειακά δίκτυα, όσο και οι σύγχρονες, οι ψηφιακές- αποτελούν τον θεμέλιο λίθο, την ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίζεται αυτό το τρίπτυχο. -Οι υποδομές αποτελούν εργαλείο και μοχλό της ανάπτυξης. Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής έχουν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή. Για κάθε ευρώ που δαπανάται σε υποδομές, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξάνεται επιπλέον κατά 0,8 ευρώ”.

Ο κ. Χατζηνικολάου υπογράμμισε την σημασία των σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών σε μία εποχή διαρκώς διογκούμενης κλιματικής κρίσης και την σημαντική κοινωνική ενίσχυση που προσφέρουν με “χιλιάδες θέσεις εργασίας, την ανακοπή του brain drain, την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών”.

