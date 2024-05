Σταϊκούρας: Οκτώ άξονες για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της πράσινης μετάβασης

Τους οκτώ άξονες για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη της πράσινης μετάβασης, με επίτευξη σταθερής βιώσιμης ανάπτυξης ανέλυσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο συνέδριο του Economist με τίτλο "How can SMEs innovate and compete in a volatile economic environment?".