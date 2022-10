Σταϊκούρας στη Σύνοδο του ΔΝΤ: Η Ελλάδα έχει χτίσει ισχυρές γραμμές άμυνας απέναντι σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον

«Επιβεβαιώνω πρώτα από όλα ότι οι εκτιμήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πλέον είναι δυσμενέστερες σε σχέση με τις πρόσφατες. Φαίνεται ότι θα έχουμε παγκοσμίως χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και υψηλότερο πληθωρισμό, μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε αυτό το ακόμα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον, οι εκτιμήσεις και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι θετικές για την ελληνική οικονομία: είναι θετικές για τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, είναι θετικές για τα δημόσια οικονομικά, είναι θετικές για τη μείωση της ανεργίας. Αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει χτίσει γερές γραμμές άμυνας και έχει πολύ θετικές προοπτικές», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Ωστόσο, ο Χρήστος Σταϊκούρας αναγνώρισε ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο για εφησυχασμό, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από ενδογενείς και εξωγενείς προκλήσεις. Όπως εξήγησε, «το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία κινείται τουλάχιστον ικανοποιητικά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται σημαντικά. Το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, αλλά παραμένει υψηλό. Η Ελλάδα βγήκε από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, αλλά εξακολουθεί να μην έχει επενδυτική βαθμίδα. Και γνωρίζουμε ότι η νομισματική πολιτική θα γίνει πιο συσταλτική, καθώς τα επιτόκια θα αυξηθούν και άλλο. Αυτές είναι ενδογενείς και εξωγενείς προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Και συνεχίζουμε να ενεργούμε πάνω σε αυτούς τους άξονες».

