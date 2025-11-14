Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές - Real.gr

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι Έλληνες μηχανικοί δημιουργούμε μια νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών, για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές, που θα καθορίσουν το μέλλον της βιώσιμης δόμησης στη χώρα μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το ΤΕΕ δημοσίευσε ήδη, μετά από επιστημονική εργασία μηνών και εκτεταμένη διαβούλευση, την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) με τίτλο: «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη σύνταξη και αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας Αειφόρου Δόμησης» – με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΤΟΤΕΕ 0».

«Συγχαίρω όλες/όλους όσες/όσοι συμμετείχαν ενεργά στη σύνταξη και στην τελική διαμόρφωση της εναρκτήριας και κατευθυντήριας Οδηγίας της νέας γενιάς «Τεχνικών Οδηγιών Αειφόρου Δόμησης» του ΤΕΕ, που θέτουν τους κανόνες, ώστε οι κατασκευές μας να μην ρυπαίνουν, να εξοικονομούν ενέργεια, να χρησιμοποιούν σωστά τους φυσικούς πόρους και να προστατεύουν το περιβάλλον», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, με σημείο αναφοράς την έκδοση της «ΤΟΤΕΕ 0».

Το κείμενο της «ΤΟΤΕΕ 0» έχει αναρτηθεί ήδη, προς ελεύθερη πρόσβαση όλων, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

«Το ΤΕΕ είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και παράλληλα μεριμνά για κάθε επαγγελματικό και επιστημονικό θέμα που επηρεάζει τις επιστήμες και τα επαγγέλματα του μηχανικού, τα έργα και την ανάπτυξη στη χώρα. Και το αποδεικνύουμε στην πράξη για περισσότερα από 100 χρόνια – και με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία. Μια ακόμη απόδειξη, ως δουλειά υποδομής, ή θεμέλιο αν μου επιτρέπετε, για έναν πιο πράσινο, πιο φιλικό στο περιβάλλον τεχνικό τομέα στη χώρα μας, είναι η κατευθυντήρια Τεχνική Οδηγία για την Αειφόρο Δόμηση «ΤΟΤΕΕ 0», που τώρα δημοσιεύσαμε. Είναι η βάση, η υποδομή, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον στις κατασκευές», δηλώνει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.

Θεμέλιο για έναν πιο φιλικό στο περιβάλλον τεχνικό τομέα στη χώρα μας

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημειώνει ότι: «Η νέα «ΤΟΤΕΕ 0» αποτελεί ένα βασικό κείμενο, που ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για τη σύνταξη και αναθεώρηση όλων των Τεχνικών Οδηγιών που θα σχετίζονται με την αειφόρο δόμηση, με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η «ΤΟΤΕΕ 0» αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνικών οδηγιών – των «ΤΟΤΕΕ Αειφόρου Δόμησης» – που υλοποιούν το ΤΕΕ και οι Έλληνες διπλωματούχοι μηχανικοί, παράγοντας πρότυπο και πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο τεχνικό επιστημονικό έργο, και θα αξιοποιηθούν ευρέως από μηχανικούς, μελετητές, τεχνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε οι κατασκευές στην Ελλάδα να γίνουν πιο σύγχρονες, ασφαλείς, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικές».