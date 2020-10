Σταθερή η ανεργία στην ευρωζώνη στο 8,3% τον Σεπτέμβριο

Το Σεπτέμβριο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,3%, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και αυξημένο από 7,5% το Σεπτέμβριο του 2019.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 7,5% το Σεπτέμβριο του 2020, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και αυξημένο από 6,6 % τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2020, 2,995 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,451 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 17,1% στην ΕΕ και 17,6% στη ζώνη του ευρώ, από 17,8% και 18,3% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 97.000 στην ΕΕ και κατά 77.000 στη ζώνη του ευρώ. Αυτή η μείωση, σύμφωνα με τη Eurostat "πρέπει να ερμηνευθεί με προσοχή: μπορεί να εξηγηθεί από ότι ορισμένοι νέοι δεν αναζητούν ενεργά εργασία μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας". Συνολικά, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 259.000 στην ΕΕ και κατά 202.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 7,9% στην ΕΕ, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 7,1% το Σεπτέμβριο του 2020, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για οι γυναίκες αυξήθηκε από 8,8% τον Αύγουστο του 2020 σε 8,9% το Σεπτέμβριο του 2020 ενώ μειώθηκε από 7,9% σε 7,8% για τους άνδρες.

Η Eurostat εκτιμά ότι 15,990 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 13,612 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Σεπτέμβριο του 2020. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 42.000 στην ΕΕ και κατά 75.000 στο ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019, η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,811 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1,337 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να είναι -0,3% τον Οκτώβριο του 2020, σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εκτίμηση της Eurostat. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο -1,3% στην Κύπρο και -2,0% στην Ελλάδα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Οκτώβριο (2,0%, σε σύγκριση με 1,8% το Σεπτέμβριο), ακολουθούμενα από υπηρεσίες (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% το Σεπτέμβριο ), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (-0,1%, σε σύγκριση με -0,3% το Σεπτέμβριο) και ενέργεια (-8,4%, έναντι -8,2% το Σεπτέμβριο)

Τέλος, σύμφωνα με την Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 12,1% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν μακράν οι πιο απότομες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 11,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,4% στην ΕΕ. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε ωστόσο κατά 4,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,9% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2020, το οποίο αντιπροσωπεύει μερική ανάκαμψη μετά από -14,8% και -13,9% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2020, η Γαλλία (+ 18,2%) σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Ισπανία (+ 16,7%) και την Ιταλία (+ 16,1%). Η Λιθουανία (+ 3,7%), η Τσεχία (+ 6,2%) και η Λετονία (+ 6,6%) σημείωσαν τις χαμηλότερες αυξήσεις. Ενώ παρατηρήθηκε ανάκαμψη για όλες τις χώρες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, οι ρυθμοί ανάπτυξης από έτος σε έτος ήταν ακόμη αρνητικοί.