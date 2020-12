Σταθερός στο -0.3% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν -0,3% το Νοέμβριο του 2020, σταθερός σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,0%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 0,2% το Νοέμβριο του 2020, από 0,3% τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,3%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-2,1%), την Εσθονία (-1,2%), τη Σλοβενία ??και την Κύπρο (από -1,1%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (3,7%), την Ουγγαρία και την Τσεχία (και τα δύο 2,8%).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκατέσσερα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε εννέα.

Τον Νοέμβριο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,36 μονάδες), τις υπηρεσίες (+0,25), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (-0,07) και την ενέργεια (-0,82).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών για τη γεωργία της Eurostat, ο δείκτης παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας εκτιμάται ότι μειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών το 2020 (-4%), μετά από αύξηση 2019.

Πέντε από τις μεγάλες χώρες που συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ του εισοδήματος συντελεστών της ΕΕ, ανέφεραν μείωση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος ανά ετήσια μονάδα εργασίας (AWU) το 2020 σε σύγκριση με το 2019: Ρουμανία (-47,2%), Γερμανία (-15,5%) , Πολωνία (-9,6%), Γαλλία (-7,6%) και Ιταλία (-4,8%).

Από την άλλη πλευρά, περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση το 2020. Τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης αναφέρθηκαν για τη Λιθουανία (+ 18,1%), την Ισπανία (+ 12,5%), την Ιρλανδία (+ 11,8%) και την Ουγγαρία (+10,3 %). Στην Κύπρο η αύξηση ήταν + 4,7% και στην Ελλάδα + 5,57%.

Η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργική βιομηχανία μπορεί να μετρηθεί ως συντελεστής εισοδήματος που εκφράζεται ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (AWU). Είναι ένα μέτρο της καθαρής προστιθέμενης αξίας από το ισοδύναμο κάθε εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης στη γεωργική βιομηχανία, μετρούμενο σε πραγματικούς όρους (προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό) και εκφράζεται ως δείκτης.

Δύο παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας: το καθαρό εισόδημα που παράγεται από γεωργικά αγαθά και υπηρεσίες σε πραγματικούς όρους και το ποσό της εργασίας που πραγματοποιείται σε γεωργικές δραστηριότητες.

Σε σύγκριση με το 2010, ο δείκτης των καθαρών πραγματικών εσόδων αυξήθηκε κατά 5%, ενώ ο δείκτης εισροών γεωργικής εργασίας σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης μειώθηκε κατά 16%, με αποτέλεσμα την αύξηση του Δείκτη Α κατά 24% σε σύγκριση με το 2010.

Τέλος, σήμερα η Eurostat, εγκαινιάζει τον στατιστικό πίνακα ευρωπαϊκής ανάκαμψης, ο οποίος περιέχει μηνιαίους και τριμηνιαίους δείκτες από μια σειρά στατιστικών τομέων, οι οποίοι σχετίζονται με την παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, και ο οποίος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις στατιστικές αρχές των κρατών μελών.