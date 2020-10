Στέφανος Δ. Βλαστός: Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ είναι να συμβάλλει τα μέγιστα στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης

Τις προτεραιότητες της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ανέδειξε στο πλαίσιο του Συνεδρίου της PRODEXPO, ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, Στέφανος Δ. Βλαστός, με την επένδυση στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Μαρίνας Αλίμου, τις αναπλάσεις της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά και την αξιοποίηση ακινήτων της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στον αστικό ιστό της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του.

Της Ευας Οικονομάκη

«Προτεραιότητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου είναι να συμβάλλει τα μέγιστα στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε συστηματικά ώστε με τον καλύτερο τρόπο και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες να υλοποιήσουμε την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου στον παραχωρησιούχο επενδυτή, καθότι πιστεύουμε πως μια τέτοια ανάπλαση θα έχει τεράστιο όφελος για την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Στ. Βλαστός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η συγκεκριμένη ανάπλαση σε συνδυασμό με την ανάπλαση του Ελληνικού, αλλά και του πρώην Ολυμπιακού Ακινήτου του Tae Kwon Do θα συμβάλουν καταλυτικά στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας.

Εκτός από την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τις αστικές αναπλάσεις, ο Στ. Βλαστός αναφέρθηκε στα πλάνα της Εταιρείας για την αξιοποίηση και μιας σειράς άλλων ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της και βρίσκονται στον αστικό ιστό τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, όπως χώροι στάθμευσης (παρκινγκ), αστικά ακίνητα και γραφειακοί χώροι, ενώ τόνισε ότι στόχος της ΕΤΑΔ είναι να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες και σε άλλους τομείς, όπως σε αυτόν των logistics/αποθηκευτικών χώρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μάλιστα στην επένδυση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Στις μεγάλες αναπλάσεις συμπεριλαμβάνεται και αυτή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μιας εξαιρετικά μεγάλης αξίας επένδυσης που θα έχει μεγάλο αντίκρισμα στην οικονομία», ενώ τόνισε πως στόχος της ΕΤΑΔ είναι να «μετασχηματιστεί σε μια Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας, που θα προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλους δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Η πανδημία

Ειδικότερα ως προς τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, ο Στ. Βλαστός τόνισε ότι η ΕΤΑΔ ως δυναμικός φορέας στον τομέα της ακίνητης περιουσίας επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας και των Επιχειρηματικών της Μονάδων, ενώ στρέφει την επενδυτική της πολιτική με ενεργό τρόπο σε κλάδους που αποδεικνύονται πιο ανθεκτικοί σε αυτές τις επιπτώσεις, όπως είναι τα κέντρα logistics και οι αποθηκευτικοί χώροι, οι γραφειακοί χώροι, οι τηλεπικοινωνίες μέσω κεραιών, ο πρωτογενής τομέας και τα ακίνητα με υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές.

Σχετικά με τις προοπτικές και το μέλλον στον τομέα ακίνητης περιουσίας και των επενδύσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ τόνισε ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διαπιστώνεται ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον και τάση για επενδύσεις, ενώ έκρινε ότι ο τουρισμός, όπως και ο τομέας των logistics/αποθηκευτικών χώρων, θα επανέλθει σταδιακά, αλλά όχι άμεσα στην κατάσταση που βρισκόταν το 2019.

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει πως διαχειρίστηκε την πανδημική κρίση σωστά και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και για την αγορά της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. Βλαστός, κλείνοντας την τοποθέτηση του στο 21ο Συνέδριο της PRODEXPO.

Ο Στ. Βλαστός συμμετείχε στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου με τίτλο: «Investor interest: Who wants to increase their presence in this market?». Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της PRODEA Investments, Αρης Καρυτινός, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Zeus Capital Management, Στέλιος Ζαββός και ο εκτελεστικός διευθυντής και Επικεφαλής Ελλάδας και Δυτικών Βαλκανίων της NCH Capital, Ανδρέας Σάντης.