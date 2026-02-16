Στις Βρυξέλλες για Eurogroup και Ecofin ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Η ατζέντα - Real.gr

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Συμμετέχει στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Eurogroup και του αυριανού ECOFIN, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επανακαθορίζει δυναμικά τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Στον πυρήνα των εργασιών βρίσκεται η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και η προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας, ως στρατηγική απάντηση στις εντεινόμενες γεωοικονομικές προκλήσεις.

Στο σημερινό Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εστιάσουν στις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για το 2026. Στη συζήτηση θα παρέμβει η καθηγήτρια του London Business School, Hélène Rey, πρόεδρος της ανεξάρτητης ακαδημαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων της G7 για τις παγκόσμιες ανισορροπίες.

Κατόπιν πρόσκλησης του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne, με το Eurogroup να διευρύνει το αποτύπωμά του και να ενισχύει τον ρόλο του ως κομβικού πυλώνα οικονομικού συντονισμού.

Τον πρόεδρο του Eurogroup συνοδεύει στη βελγική πρωτεύουσα ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του οργάνου.

*ECOFIN: Μεταρρυθμίσεις για ισχυρότερη Ευρώπη

Η αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN ανοίγει το κεφάλαιο των δομικών μεταρρυθμίσεων που θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία της επόμενης δεκαετίας.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι οι επικουρικές συντάξεις, με στόχο την ενίσχυσή τους ως συμπληρωματικού άξονα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων που συζητείται στο ECOFIN και εντάσσεται στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Στόχος είναι η διοχέτευση περισσότερων μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, η ενίσχυση της συμμετοχής εργαζομένων και επαγγελματιών σε συλλογικά συνταξιοδοτικά σχήματα και η στήριξη της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα εξετάσουν την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την επιτάχυνση του ψηφιακού ευρώ, τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027 και τη Σύσταση για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης το 2026, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η φετινή Σύσταση εστιάζει σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την ευρωζώνη, με αιχμή τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ενίσχυση της άμυνας, τη δυναμική στην αγορά εργασίας, την καινοτομία, την τεχνολογική υπεροχή, καθώς και ένα ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στον οικονομικό αντίκτυπο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και στην πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους του, ενισχύοντας τις συμμαχίες της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό οικονομικό πυρήνα και προωθώντας μια ατζέντα ανάπτυξης, επενδύσεων και στρατηγικής αυτονομίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ