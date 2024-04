Στις αγορές το Ελληνικό Δημόσιο με 30ετές ομόλογο

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους που αναρτήθηκε στο ΧΑ, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε διερευνητική εντολή στις τράπεζες ΒNP Paribas SA, την Bank of America Corp., την Deutsche Bank AG, την Goldman Sachs Group Inc., την JPMorgan Chase & Co. και την Τράπεζα Πειραιώς SA να αναλάβουν διαχειριστές της νέας κοινοπρακτικής έκδοσης.