Στο 1,72% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου - Real.gr

Στο 1,72% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

13:51, 29/10/2025
φωτογραφίία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Mε μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ, που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,72%, από 1,78% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.180 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

