Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις - Real.gr

Με τις ανατιμήσεις να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τα τρόφιμα και είδη διατροφής, έως την ενέργεια και τις υπηρεσίες.
Ειδικότερα, σε ένα έτος οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε: Ψωμί (2%), ‘Αλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), Κρέατα (6,2%), Ψάρια νωπά (7%), Γιαούρτι (3,4%), Φρούτα (19,3%), Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (6,4%), Καφέ (16,8%), Ένδυση και υπόδηση (8,4%), Ενοίκια κατοικιών (11,3%), Ηλεκτρισμό (18,9%), Φυσικό αέριο (4,4%), Πακέτο διακοπών (6,4%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (6%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (5,7%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).
Ενώ, σε διάστημα ενός μηνός, αυξήσεις τιμών υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,1%), Πουλερικά (2,6%), Ψάρια νωπά (1%), Ελαιόλαδο (9,5%), Λαχανικά νωπά (1,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Λοιπά τρόφιμα (3%), Καφέ (5,3%), Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (5,7%), Φυσικό αέριο (2,7%), Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*2,8% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.
*1,8% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
*8,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
*6,6% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
*2% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
*2,1% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
*0,8% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.
*2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*6,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
*0,6% στην ομάδα «’Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.
2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
*1,1% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,7% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3% τον Ιούλιο πέρυσι. Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.