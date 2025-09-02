Στο στόχαστρο της Εφορίας οι «μαύρες» μισθώσεις πάρκινγκ - Real.gr

Ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας που έμειναν απλήρωτα στέλνει η ΑΑΔΕ. Η διαδρομή των ενστάσεων και οι κυρώσεις. Σε λειτουργία οι κάμερες για οχήματα σε ακινησία. Πώς θα ελεγχθούν οι μισθώσεις πάρκινγκ.

Τα τέλη κυκλοφορίας που έμειναν απλήρωτα το 2020 θα ζητήσει από τους κατόχους των οχημάτων η Εφορία με ειδοποιητήρια που θα στείλει εντός του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή των οφειλών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντός του β΄ δεκαπενθημέρου τρέχοντος μηνός θα «φύγουν» μαζικά χιλιάδες email, με τα οποία θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων ότι ενώ δήλωσαν το 2020 (στο Ε1) ΙΧ, δεν έχουν εξοφλήσει τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με το Ε1, ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του ίδιου μήνα, θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους. Στη συνέχεια και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

