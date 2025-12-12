Στο «τιμόνι» του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης: Τι αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ - Real.gr

Mια μέρα μετά την ιστορική νίκη του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη έναντι του Βέλγου συνυποψηφίου του για την προεδρία του Eurogroup εγκωμιαστικά είναι τα δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ. «Σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας από μια περίοδο κρίσης στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής», επισημαίνει το Reuters.

«Η εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί όχι απλώς ένα θεσμικό γεγονός αλλά μια ευρωπαϊκή «στιγμή»: ισχυρό σύμβολο για την Ελλάδα, που αναδεικνύουν τη σημασία της επιλογής αυτής για την Ε.Ε. και πέραν αυτής«, επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο στο δημοσίευμά του.

Παράλληλα, το Reuters επισημαίνει ότι «η χώρα, που πριν από μια δεκαετία δεν αποκλείονταν καν η έξοδός της από την ευρωζώνη, πλέον εκλέγει τον δικό της εκπρόσωπο σε ένα από τα βασικότερα όργανα διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης».

Greek minister heads Eurogroup, marking turnaround from years of crisis https://t.co/IKZvCUWvhk https://t.co/IKZvCUWvhk — Reuters World (@ReutersWorld) December 11, 2025

Σε άρθρο του Associated Press η εκλογή του Έλληνα ΥΠΕΞ χαρακτηρίζεται ως «ιστορική αλλαγή πλεύσης» για την Ελλάδα, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως ένας από τους κορυφαίους φορείς του οικονομικού διαλόγου στην Ευρωζώνη, με προοπτική να συμβάλει σε θέματα όπως η δημοσιονομική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη.

Το πρακτορείο Bloomberg σημειώνει ότι η εκλογή ενός Έλληνα επικεφαλής στο Eurogroup αποτελεί «απομάκρυνση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων». Τα περισσότερα δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο συγκλίνουν στο ότι είναι μια «συμβολική νίκη» μετά από χρόνια όπου η χώρα ήταν στην περιφέρεια των οικονομικών συζητήσεων, λόγω της κρίσης χρέους και των προγραμμάτων διάσωσης.

Congratulations to Kyriakos @Pierrakakis on his election as #Eurogroup President! Euro area ministers have elected him for a 2.5-year term. Wondering how the election works? Find out here➡️https://t.co/ra5QbAHbZH pic.twitter.com/dsG8ILdK8x — EU Council (@EUCouncil) December 11, 2025

«Δέκα χρόνια μετά την παραλίγο αποβολή της από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, της Ευρωομάδας», αναφέρει η Le Monde για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup μεταφέροντας, επίσης, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «αυτή είναι η πιο λαμπρή αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας» και «μια μέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και για όλους τους πολίτες».

Kρίσιμη συγκυρία για την ΕΕ



Ωστόσο, η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη που στο πρώτο μήνυμά του τόνισε ότι «οι παλιές διακρίσεις στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει, εκτός από τιμητική είναι και ουσιαστική καθώς ο πρόεδρος του Eurogroup συντονίζει τις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, παρακολουθεί και συχνά καθοδηγεί τις συζητήσεις για δημοσιονομική πολιτική, ανάπτυξη, και οικονομική ολοκλήρωση και εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε μεγάλα οικονομικά φόρουμ.

Η ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup από τον Έλλληνα πολιτικό έρχεται όμως και σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει πίεση από δημοσιονομικές ανισορροπίες σε μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αβεβαιότητες για την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, προβλήματα ενεργειακής μετάβασης και γεωπολιτικών εντάσεων.

Αισθάνομαι βαθύτατη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συνάδελφοί μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο του Eurogroup. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές. pic.twitter.com/QXR7CAQVSS — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 11, 2025

Σχολιάζοντας την ανάδειξη του Κ. Πιερρακάκη στην υψηλή θέση ευθύνης στα ευρωπαϊκά όργανα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκος Ρογκάκος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο διεργασιών, γεωπολιτικών τάσεων, πολιτικών και οικονομικών τάσεων, τόσο στην Κομισιόν όσο στο Eurogroup, και υπερίσχυσε η δημοσιονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, η οποία έχει φύγει από ένα «μαύρο σκοτάδι» που βρισκόταν πριν από 5 χρόνια.

«Η Ευρώπη χρειαζόταν ένα θετικό παράδειγμα και το υπογράμμισε εκλέγοντας τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup» σχολίασε ο Νίκος Χατζηνικολάου, με τον Νίκο Ρογκάκο να προσθέτει: «Και μάλιστα εν μέσω δύσκολης οικονομικής κατάστασης σε χώρες της Ευρώπης, με την Ελλάδα να είναι ένα παράδειγμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων».

Η εκστρατεία της Αθήνας Σέ ότι αφορά το παρασκήνιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πίσω από τη νίκη κρύβεται μια προσεκτικά μελετημένη και μεθοδικά εκτελεσμένη εκστρατεία, στην οποία πρωταγωνίστησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε την προεδρία του Eurogroup ως στρατηγικό στόχο για την Ελλάδα, όχι απλώς ως προσωπική δικαίωση για έναν υπουργό του. Με συνεχείς επαφές με ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων καναλιών, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο όπου η ελληνική υποψηφιότητα παρουσιάστηκε ως η επιλογή που υπηρετεί την «ευρωπαϊκή αφήγηση» της ανάκαμψης και της ενότητας.

Καθοριστικός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, υπήρξε ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, σύμβουλος του πρωθυπουργού για τα ευρωπαϊκά θέματα. Με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών ισορροπιών και στενές σχέσεις με κομβικά κέντρα λήψης αποφάσεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Τ. Χατζηβασιλείου ήταν ο άνθρωπος που έτρεξε μεγάλο μέρος του «σκληρού» πολιτικού lobbying.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ γινόταν έντονος συντονισμός με ομολόγους σε κρίσιμα ευρωπαϊκά κέντρα, καλλιέργεια συμμαχιών, απορρόφηση αντιστάσεων, ειδικά σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που μέχρι πρόσφατα έβλεπαν με σκεπτικισμό το ελληνικό εγχείρημα.

Σε αυτήν τη διαδικασία, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο, διατηρώντας τις επαφές σε τεχνοκρατικό επίπεδο και εξασφαλίζοντας ότι το ελληνικό αίτημα θα φτάσει σταθερά και σε κατάλληλη μορφή στα γραφεία των υπουργών και των αναπληρωτών τους στις Βρυξέλλες.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Χατζηβασιλείου διατήρησαν αισιοδοξία από την πρώτη στιγμή, ακόμη και όταν το βελγικό στρατόπεδο επιχειρούσε να κεφαλαιοποιήσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας του και τον ρόλο της Euroclear στη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Το γεγονός ότι, στο τελικό στάδιο, βαριές χώρες της ευρωζώνης όπως η Γερμανία δήλωσαν δημόσια τη στήριξή τους στον Πιερρακάκη αποτελεί ένδειξη ότι το ελληνικό επιχείρημα έπεισε, και ότι η εικόνα της Ελλάδας ως υπεύθυνου, μεταρρυθμιστικού παίκτη έχει παγιωθεί.

Η ανακοίνωση του Eurogroup για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη

Συγχαρητήρια δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη

Συγχαρητήρια του Ν. Δένδια στον Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Εurogroup

Συγχαρητήρια του Αντόνιο Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την εκλογή Πιερρακάκη

Ντομπρόβσκις: Η νίκη του Κ. Πιερρρακάκη συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ