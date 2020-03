Στο 0,7% ο πληθωρισμός της ευρωζώνης το Μάρτιο, ετήσια αύξηση 2,4% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα

Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού της ευρωζώνης, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (2,4% έναντι 2,1% το Φεβρουάριο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (1,3% ), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5%, σταθερά σε σύγκριση με το Φεβρουάριο) και την ενέργεια (-4,3%, έναντι -0,3% το Φεβρουάριο).

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Συγκεκριμένα για την Κύπρο ο πληθωρισμός έπεσε στο 0,1% το Μάρτιο του 2020, από 1,0% το Φεβρουάριο του 2020 και 1,1% το Μάρτιο του 2019. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ήταν 0,1% το Μάρτιο του 2020, μειωμένος από 0,4% το Φεβρουάριο του 2020 και 1,0% το Μάρτιο του 2019.

Την ίδια ώρα, το 2019, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία (εκτός της γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης) υπολογίστηκε σε €27,7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών (ΕΕ) και €31,4 στη ζώνη του ευρώ.

Στην Ελλάδα το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% στα € 16,4 και στην Κύπρο η αύξηση ήταν 5,0%, στα €19,3 το 2019.

Το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφηκε σε Βουλγαρία (6,0 ευρώ), Ρουμανία (7,7 ευρώ), Λιθουανία (9,4 ευρώ), Ουγγαρία και Λετονία (και στα 9,9 ευρώ), ενώ το υψηλότερο σε Δανία (44,7 ευρώ), Λουξεμβούργο (41,6 ευρώ) Βέλγιο (40,5 ευρώ), Γαλλία (36,6 ευρώ), Κάτω Χώρες (36,4 ευρώ), Σουηδία (36,3 ευρώ), Γερμανία (35,6 ευρώ) και Αυστρία (34,7 ευρώ).

Το ωριαίο κόστος εργασίας στη βιομηχανία ήταν € 28,1 στην ΕΕ και € 34,1 στη ζώνη του ευρώ. Στον τομέα των κατασκευών, ήταν € 24,8 και € 28,0, αντίστοιχα. Στις υπηρεσίες, το ωριαίο κόστος εργασίας ήταν €27,5 στην ΕΕ και €30,4 στη ζώνη του ευρώ. Στην κυρίως μη επιχειρηματικού χαρακτήρα οικονομία (εξαιρουμένης της δημόσιας διοίκησης), ήταν €28,4 και €31,8 αντίστοιχα.

Επιπλέον, το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους στο συνολικό κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας ήταν 25,1% στην ΕΕ και 25,6% στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 5,3% στη Λιθουανία έως 32,9% στη Γαλλία.

Το 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία, εκφρασμένο σε €, αυξήθηκε κατά 2,9% στην ΕΕ και κατά 2,5% στη ζώνη του ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία (+ 7,8%), στην Εσθονία (+ 7,7%) και στη Λετονία (+ 7,4%). Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε ελάχιστα στη Μάλτα (+ 1,0%) και στη Φινλανδία (+ 1,4%).

Για τα Κράτη Μέλη εκτός ζώνης ευρώ το 2019, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 13,1%) και στη Βουλγαρία (+ 11,7%), ενώ οι μικρότερες στη Δανία (+ 1,9%) και στη Σουηδία (+ 2,2%).