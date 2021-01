Στο 13,9% μειώθηκε η εποχικά προσαρμοσμένη συνολική χαλάρωση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, απασχολούνταν 188,0 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ για άτομα ηλικίας 20-64 ανήλθε σε 72,4%, αυξημένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από 72,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και 14,8 εκατομμύρια άτομα άνεργοι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σύμφωνα με τη Eurostat, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 7,3%, από 6,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και την ίδια στιγμή, η εποχικά προσαρμοσμένη συνολική χαλάρωση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, που συνίστατο στην ανεκπλήρωτη ανάγκη εργασίας, ανήλθε σε 29,4 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσώπευαν το 13,9% του εκτεταμένου εργατικού δυναμικού το τρίτο τρίμηνο του 2020, ελαφρώς χαμηλότερα από 14,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Στην Κύπρο η εποχικά προσαρμοσμένη εποχική χαλάρωση αυξήθηκε από 14,5% το 2ο τρίμηνο σε 15,2% το 3ο τρίμηνο του 2020, ενώ ήταν 13,4% το 3ο τρίμηνο του 2019. Στην Κύπρο το ποσοστό απουσιών από την εργασία ήταν 7,3% το 3ο τρίμηνο του 2019 και ανέβηκε στο 29,6% το 2ο τρίμηνο του 2020 για να μειωθεί στο 8,6% το 3ο τρίμηνο του 2020.

Στην Ελλάδα η εποχικά προσαρμοσμένη εποχική χαλάρωση μειώθηκε από 24,4% το 2ο τρίμηνο σε 24,1% το 3ο τρίμηνο του 2020, ενώ ήταν 24,3% το 3ο τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα το ποσοστό απουσιών από την εργασία ήταν 3,8% το 3ο τρίμηνο του 2019 και ανέβηκε στο 24.0% το 2ο τρίμηνο του 2020 για να μειωθεί στο 5.2% το 3ο τρίμηνο του 2020.

Η συνολική υποχώρηση της αγοράς εργασίας αυξήθηκε σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, παρέμεινε σταθερή σε 5 και μειώθηκε σε 8 κράτη μέλη.

Οι υψηλότερες αυξήσεις αναφέρθηκαν στην Εσθονία (+1,2 μονάδες), τη Γαλλία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία (από +0,9), και οι υψηλότερες μειώσεις στην Ιταλία (-1,7), την Αυστρία (-0,9), την Ιρλανδία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία ( από -0,8).

Η απασχόληση αυξήθηκε σε 18 χώρες, παρέμεινε σταθερή σε 5 κράτη μέλη και μειώθηκε στη Λιθουανία (-0,7 σελ.), Την Κύπρο (-0,5), τη Λετονία και τη Σουηδία (από -0,1). Οι υψηλότερες αυξήσεις στην απασχόληση σημειώθηκαν στην Αυστρία (+1,1%), τη Βουλγαρία (+0,9%) και την Ελλάδα (+0,8%).

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, συνολικά 17,0 εκατομμύρια άτομα απουσίαζαν από την εργασία τους στην ΕΕ, μείωση άνω του 50% (18,0 εκατομμύρια) σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αυτή η επιστροφή στα επίπεδα πριν από το COVID οφείλεται σε απότομη μείωση των προσωρινών απολύσεων, ενώ οι απουσίες λόγω διακοπών μειώθηκαν σε χαμηλό ρεκόρ. Ταυτόχρονα, οι απουσίες που οφείλονται σε άλλους λόγους (δηλαδή οι απουσίες που δεν οφείλονται σε απολύσεις, διακοπές ή ασθένειες), έπεσαν στα επίπεδα πριν από το COVID μεταξύ των δύο τριμήνων.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα παρουσίασαν μείωση των συνολικών απουσιών από την εργασία το τρίτο τρίμηνο του 2020. Οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (-21,0), την Ελλάδα (-18,8) και τη Σλοβακία (-18,6) Τα υψηλότερα ποσοστά απουσιών παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (16,1%), στη Γαλλία (14,4%) και στην Αυστρία (12,6%).

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Eurostat, τα επίπεδα των συνολικών πραγματικών ωρών εργασίας επηρεάζονται από τον συνολικό αριθμό των ατόμων που εργάζονται, καθώς και από τον αριθμό των ωρών εργασίας από καθένα από αυτά τα άτομα.

Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2020, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας έχουν ανακάμψει για τις γυναίκες περισσότερο από ό, τι για τους άνδρες, σε 105 μονάδες βάσης για τις γυναίκες και σε 95 μονάδες βάσης για τους άνδρες. Αυτό συνιστά αύξηση κατά 16,0% το τρίμηνο για τις γυναίκες και 15,3% για τους άνδρες.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, ωστόσο, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας μειώθηκαν τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, κατά 2,1% και 2,6% αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, ωστόσο, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας μειώθηκαν τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, κατά 2,1% και 2,6% αντίστοιχα.

Όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα παρουσίασαν ανάκαμψη στις συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και του τρίτου τριμήνου 2020, με εξαίρεση τη Σουηδία (-0,3%).

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (+ 33,4%), στην Ιταλία (+ 28,3%), στην Ισπανία (+ 27,8%), στην Πορτογαλία (+ 27,3%) και στην Κύπρο (+ 24,5%). Παρά τις μεγάλες αυξήσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας δεν επέστρεψαν στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2019.