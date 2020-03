Στο 1,2% ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης το Φεβρουάριο - Στο 0,6% στην Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 1,2% τον Φεβρουάριο του 2020, από 1,4% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με μια σύντομη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Το ίδιο ποσοστό αναμένεται να είναι 1,1% στην Κύπρο, από 0,7% τον Ιανουάριο και 0,8% το Φεβρουάριο του 2019. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός μειώνεται στο 0,6% το Φεβρουάριο του 2020, από 1,1% τον Ιανουάριο του 2020 και 0,8% το Φεβρουάριο του 2019.

Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (2,2% έναντι 2,1% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενα από υπηρεσίες (1,6% ), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5%, έναντι 0,3% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-0,3%, έναντι 1,9% τον Ιανουάριο).

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ27 και μειώθηκαν κατά -0,4% στην Κύπρο και -0,6% στην Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 2019, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ27, κατά 0,1% στην Κύπρο και κατά 0,4% στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,2% στην ΕΕ των 27, 3,0% στην Ελλάδα και κατά 2,1% στην Κύπρο.

Σε μηνιαίο επίπεδο οι υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία καταγράφηκαν στη Ρουμανία (+ 1,6%), την Τσεχία (+ 1,3%) την Ισπανία και Λουξεμβούργο (από + 1,2%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (-1,6% ) την Δανία (-1,5%) και την Ιρλανδία (-1,1%).

Τέλος, σε ετήσιο επίπεδο οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (-5,3%), τη Δανία (-4,2%) και την Πορτογαλία (-3,0%), ενώ οι υψηλότερες στη Ρουμανία (+ 5,1% ) και την Ουγγαρία (+ 3,8%).