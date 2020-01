Στο 1,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο 1,1% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 1,3% τον Δεκέμβριο του 2019, από 1,0% το Νοέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν την υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (2,0% έναντι 1,9% το Νοέμβριο), ακολουθούμενα από υπηρεσίες (1,8% ), μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σταθερά σε σύγκριση με το Νοέμβριο) και ενέργεια (0,2%, έναντι -3,2% το Νοέμβριο).

Στην Κύπρο ο ετήσιος πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2019 αναμένεται να φθάσει στο 0,7%, από 0,5% το Νοέμβριο του 2019 και από 1,0% το Δεκέμβριο του 2018. Στην Ελλάδα το ίδιο ποσοστό ανέβηκε στο 1,1% το Δεκέμβριο του 2019, από 0,5% το Νοέμβριο του 2019 και 0,6% τον Δεκέμβριο του 2018.

Εν τω μεταξύ, τον Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6% στην ΕΕ28. Τον Οκτώβριο του 2019 ο όγκος λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ28. Τον Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,7% μηνιαία και 6,1% ετησίως για τον Οκτώβριο του 2019. Στην Ελλάδα το λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά -0,6% σε μηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση, 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Σε μηνιαία βάση, στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2019, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,4% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 0,7% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 1,0%. Στην ΕΕ28, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,9% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 0,5% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ τα καύσιμα για αυτοκίνητα μειώθηκαν κατά 0,8%. Μεταξύ των Κρατών Μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στην Πολωνία (+ 3,3%), στο Βέλγιο (+ 2,7%) και στη Λετονία (+ 2,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1,7%), στην Ιρλανδία (-0,9%) και στη Φινλανδία (-0,5%).

Σε ετήσια βάση, στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2019, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 1,7% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ το καύσιμο αυξήθηκε κατά 1,4%. Στην ΕΕ28, ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,5% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 1,7% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,9%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+ 7,3%), τη Ρουμανία (+ 6,5%) και την Πολωνία (+ 5,9%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (-4,0%), στη Σλοβενία (-2,0%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1,0%).