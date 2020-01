Στο 86,1% μειώθηκε το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη το 3ο τρίμηνο - Πόσο ήταν στην Ελλάδα

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ παρέμεινε στο - 0,7% στη ζώνη του ευρώ (EA19), όπως και το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σύμφωνα με τη Eurostat, στην ΕΕ28, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 80,4% σε 80,1%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2018, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 87,1% σε 86,1%) όσο και στην ΕΕ28 (από 81,4% σε 80, 1%).

Στην Κύπρο ειδικότερα, το χρέος αποκλιμακώθηκε από το 107% το 2ο τρίμηνο στο 97,8% το τρίτο τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα το χρέος μειώθηκε από το 179,6% στο 178,2% αντίστοιχα.

Οι υψηλότερες αναλογίες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (178,2%), στην Ιταλία (137,3%), στην Πορτογαλία (120,5%), στο Βέλγιο (102,3%) και στη Γαλλία (100,5%) και οι χαμηλότερες στην Εσθονία (9,2%), το Λουξεμβούργο (20,2%) και τη Βουλγαρία (20,6%).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, τέσσερα κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2019 και είκοσι τρία μείωση, ενώ ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στη Γερμανία. Οι αυξήσεις στην αναλογία παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες), στη Γαλλία (+ 0,9), στη Σλοβενία (+ 0,4) και στη Βουλγαρία (+ 0,2) .

Οι κυριότερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (-9,2 ποσοστιαίες μονάδες), στη Μάλτα (-2,3 ), στις Κάτω Χώρες (-1,7), στη Φινλανδία (-1,5) , στην Ελλάδα (-1,4 ), την Ιρλανδία (-1,3 ), την Κροατία και την Τσεχική Δημοκρατία (από -1,2).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2018, επτά κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019, ενώ άλλα είκοσι μείωση. Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιταλία (+1,), στη Γαλλία (+ 1,1) και στη Λιθουανία (+1,0 ), ενώ η οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (-10,1 ποσοστιαίες μονάδες), στην Πορτογαλία (-5,0), στην Ιρλανδία (-4,7), στην Αυστρία (-4,5) και στην Ελλάδα ( -4,1).