Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 - Απαιτείται πολιτική σταθερότητα - Real.gr

Σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε το 2026 ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας καθώς η χώρα μας καλείται να ξεπεράσει τα προβλήματα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της αλλά και όλα εκείνα τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που φαλκιδεύουν την πραγματική σύγκλιση, προκειμένου να επιταχύνει την αναπτυξιακή της δυναμική.

Στην επιτυχή έκβαση αυτή, όπως είπε, καταλυτικός παράγοντας είναι η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.

Ο ίδιος μιλώντας Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών υποστήριξε ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2026 και μετά, επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη αβεβαιότητα. « Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, οι δασμοί, οι απειλές ενός γενικευμένου εμπορικού πολέμου και οι μεγάλες διεθνείς ανακατατάξεις, επηρεάζουν έντονα το διεθνές εμπόριο και τις αγορές και συνιστούν τις βασικές πηγές κινδύνου. Παράλληλα, η σταδιακή προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής στις μεγάλες οικονομίες, μετά την περίοδο έντονης σύσφιγξης, δημιουργεί μικτές επιδράσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις διεθνείς ροές κεφαλαίων» ανέφερε χαρατκηριστικά.

Οι εξελίξεις αυτές για την ελληνική οικονομία, όπως εξήγησε ο κ. Στουρνάρας, έχουν διττή σημασία καθώς από τη μία πλευρά, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η εισροή κεφαλαίων στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα, την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις ευνοϊκές εξελίξεις στον δημοσιονομικό τομέα και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ευνοούν τις επενδύσεις και μειώνουν το κόστος χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά όμως μία σειρά από αρνητικές εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να περιορίσουν τις ελληνικές εξαγωγές.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης υπογράμμισε ότι παρότι το σύνολο των δανείων του RRF αναμένεται να έχει συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2026, η επίδρασή τους στην οικονομία δεν θα περιοριστεί χρονικά σε εκείνη τη χρονιά. Οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως και το 2029, διατηρώντας ενεργή την επενδυτική δραστηριότητα και κινητοποιώντας πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό, η μετάβαση στη μετα-RRF περίοδο αναμένεται να είναι σταδιακή και όχι απότομη, μειώνοντας τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως φαίνεται και από τις προβλέψεις της για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ έως και το 2028, δεν προβλέπει σημαντική μείωση των ρυθμών αυτών (“cliff effect”)..

Σε κάθε περίπτωση όμως καθοριστικό ρόλο για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το 2026 θα διαδραματίσει και το επόμενο ΕΣΠΑ.